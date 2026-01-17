Los Diamondbacks discutieron el posible reemplazo de Ketel Marte con los Cardinals

El Arizona Diamondbacks adquirió a Nolan Arenado de los St. Louis Cardinals el 14 de enero. Si bien Arenado ahora es un Diamondback, no fue el único Cardenales El jugador de cuadro Arizona mostró interés en esta temporada baja. Derrick Oro de la St. Louis después del envío informa que los dos equipos discutieron sobre el jugador de cuadro Brendan Donovan.

Con el segunda base tres veces All-Star, Ketel Marte, siendo canjeado en la temporada baja, tenía sentido que los Diamondbacks buscaran reemplazos potenciales. Al final, Arizona sacó a Marte del mercado después de no conseguir ninguna oferta viable.

No está claro si las discusiones sobre Donovan llegaron a su fin como resultado directo de esa decisión. Los dos equipos rápidamente se trasladaron a Arenado y llegaron a un acuerdo. Se espera que Arenado sea el hombre de la tercera base de los Diamondbacks en 2026, mientras que Arizona paga solo $5 millones de su salario.

Después del canje de Arenado, el cuadro interior de Arizona está prácticamente listo. Todo lo que queda es que los Diamondbacks encuentren un compañero de pelotón para Pavin Smith. El candidato más lógico es un primera base que jugó anteriormente para ambos equipos.

Por qué los Diamondbacks controlaron a Brendan Donovan

Un intercambio de Marte habría dejado a los Diamondbacks con un enorme vacío en la segunda base y en la alineación titular. Podría decirse que fue el mejor bateador de Arizona en 2025, con promedio de .283/.376/.517 con 28 jonrones y un wRC+ de 145. Su fWAR de 4,6 ocupó el segundo lugar entre Grandes Ligas segunda base, sólo detrás de Nico Hoerner de los Cachorros (4.8).

Donovan llega con dos años de control e inmediatamente se conecta a la segunda base para 2026. Su promedio de .287 y porcentaje de embase de .353 están cerca de lo que Marte produjo en 2025, pero hay una caída significativa en el porcentaje de slugging (.422) y jonrones (10).

Debido a su versatilidad defensiva y control más corto, no estaba bloqueando a ninguno de sus prospectos dentro del cuadro. Podría decirse que la profundidad del cuadro interior es la mayor fortaleza del sistema agrícola de los Diamondbacks de cara a 2026. Los mejores prospectos como Tommy Troy y LuJames Groover III deberían debutar la próxima temporada. Ambos prospectos se proyectan como habituales en la segunda y tercera base a largo plazo.

Es poco probable cuál sería el costo de la perspectiva si los Diamondbacks hubieran perseguido más agresivamente a Donovan. katie woo o El Atlético reportado el 13 de diciembre que St. Louis habló sobre Lázaro Montes y Jurrangelo Cijntje en conversaciones con los Marineros. El equivalente de esos dos prospectos en el sistema de los Diamondbacks probablemente habrían sido Daniel Eagen y Ryan Waldschmidt. Puede haber sido un costo demasiado alto para incluir a cualquiera de las dos perspectivas.

Por qué Brendan Donovan estaba disponible para los Diamondbacks

Los Cardinals se están embarcando en una reconstrucción, deshaciéndose de veteranos que no encajan a largo plazo. Además de Arenado, St. Louis se separó de Sonny Gray y Willson Contreras. Contreras, Arenado y Gray tienen al menos 33 años y les quedan menos de dos años de contrato. Para facilitar esos acuerdos, han tenido que pagar porciones importantes de esos contratos.

Donovan es otro candidato a cambio esta temporada baja, ya que St. Louis necesita liberar tiempo de juego para JJ Wetherholt. Wetherholt es su principal prospecto y uno de los favoritos de pretemporada para ganar el premio al Novato del Año de la Liga Nacional 2026. Dado que la recompensa potencial es una selección de primera ronda en el Draft de la MLB de 2027, le darán todas las posibilidades para formar parte del club la próxima primavera.

A diferencia de sus otros intercambios, los Cardinals pueden concentrarse en el retorno de un posible intercambio de Donovan. El jugador de cuadro de los Cardinals ganará $5.8 millones en 2026, y después le queda un año de elegibilidad de arbitraje. Con un salario tan bajo en relación con el valor que aporta a un club, Donovan atrae a cualquier club que busque reforzar su cuadro interior.

Además de los Diamondbacks, el Gigantes de San FranciscoLos Marineros de Seattle y los Medias Rojas de Boston también revisaron al jugador de cuadro utilitario de los Cardinals.