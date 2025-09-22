Los devotos se reúnen en los templos de todo el país cuando comienza Sharadiya Navratri







Como el festival de Sharadiya NavratriLos devotos abarrotaron los templos en toda la capital nacional hoy para marcar el comienzo del festival de nueve días, ofreciendo oraciones a la Diosa Durga y sus nueve formas. Se vieron grandes reuniones en el Templo Kalkaji y el Templo Jhandowalan, donde los devotos buscaron las bendiciones de la Diosa Durga. Además, los devotos también acuden en masa al Shree Adya Katyayani Shaktipeeth Mandir en Chhatarpur para ofrecer oraciones.

El Templo Mumbadevi en Mumbai fue testigo de la ceremonia sagrada de Kakad Aarti, marcando el comienzo de los festivales de nueve días. Durante Sharadiya Navaratri, Sri Kanakadurga está adornado como Sri Maha Chandika Devi. Sri Maha Chandika encarna los aspectos ‘trishakti’ de Mahalakshmi, Mahakali y Mahasaraswati. Ella nació para cumplir con los propósitos divinos, castigar a los malvados y proteger el derecho.

Dentro Sri Chandika DeviMuchas deidades están consagradas. Adorar a Sri Maha Chandika es similar a adorar a todas las deidades; A través de su gracia, uno alcanza el conocimiento, la fama y la riqueza, y los enemigos se convierten en amigos. Todos los deseos rezados se otorgan rápidamente. Shardiya Navratri es un festival hindú vibrante y sagrado que abarca nueve noches, celebrando la energía femenina divina encarnada por la diosa Durga. Observado en el mes lunar de Ashwin, este festival está marcado por una ferviente adoración, rituales elaborados y actuaciones culturales.

Cada día está dedicado a una forma diferente de la diosa, simbolizando varios aspectos de la fuerza, la compasión y la sabiduría. Los devotos se dedican al ayuno, cantan canciones devocionales y participan en bailes tradicionales como Garba y Dandiyacreando un ambiente alegre.

Los días de Navratri tienen una gran importancia entre los hindúes, y en estos días se celebran con bolda grandeza. El séptimo día de Navratri se dedica a adorar `Maa Kaalratri`, la feroz manifestación de la diosa Durga. También es conocida como destructora de demonios, espíritus malignos y energías negativas. Ella ayuda a los devotos a eliminar la oscuridad.

El festival de nueve días, que también se conoce como Rama Navratri, termina en Rama Navami, el cumpleaños de Lord Ram. Durante Chaitra Navratri, las personas ayunan y adoran a la diosa Durga. Ellos también actúan GhatasthapanaLa invocación de la diosa Shakti, que es un ritual significativo seguido durante el período. Navratri también celebra la calma y la tranquilidad en forma de Maha Gauri Mata.

