Los Devils consiguen al ex campeón de la Copa en un intercambio sugerido por una fuente interna

El Nueva Jersey Los Devils se encuentran entre los numerosos equipos que buscan ayuda en cualquier lugar que puedan esta temporada. Esto no debería ser una sorpresa considerando la actual crisis en la que se encuentran. Después de un tórrido comienzo de año, el club se ha enfriado significativamente.

Los Devils están en una racha de dos derrotas consecutivas de cara a la pausa navideña. Además, el equipo tiene marca de 4-6-0 en sus últimos 10, lo que lo coloca en el tercio inferior de la División Metro.

Si bien Nueva Jersey apenas está fuera de un lugar para los playoffs, existe una clara necesidad de ayudar en todos los ámbitos. Por eso el experto Pierre LeBrun cree que el dos veces campeón de la Copa Stanley Steven Stamkos podría ayudar al club a volver a la normalidad.

Esto es lo que LeBrun dijo sobre su idea de intercambiar Predators-Devils en un Pieza del 24 de diciembre en The Athletic:

«Sabemos que los Devils han hablado de Stamkos internamente, y sabemos que a New Jersey le gustaría mejorar su ofensiva. Mover a Ondrej Palat y su tope salarial de $6 millones (firmado hasta la próxima temporada, con una lista de 10 equipos como parte de su no-cambio modificado) tendría sentido como parte de este acuerdo para que las matemáticas funcionen».

LeBrun añadió otra poderosa razón por la que los Devils tendrían sentido para el ex goleador de 60 goles:

«Los Devils fueron uno de los equipos en conversaciones con Stamkos en la agencia libre en julio de 2023, por lo que hay algunos antecedentes allí, que no son nada. Probablemente hay más posibilidades de que Stamkos se quede, pero si se va, me gusta Nueva Jersey como una opción».

El resultado más probable es que Stamkos acabe su contrato actual con los Predators. Pero si hubiera un equipo al que podría considerar unirse, serían los Devils.

Los demonios podrían darle una última oportunidad a Stamkos

Lo que pasa con que Stamkos se dirija a los Devils es la dirección en la que se dirige el equipo. A diferencia de los Predators, los Devils tienen un núcleo joven. Los hermanos Hughes, Jack y Luke, encabezan un núcleo que podría competir durante los próximos años.

Eso es algo que podría atraer al anciano Stamkos. Si bien se divirtió bajo el sol, no hay razón por la cual una oportunidad más de ganar una Copa no incitaría a Stamkos a dejar Nashville.

Una vez más, como señaló LeBrun, Stamkos podría quedarse por motivos familiares. Pero claro, una oportunidad más de alcanzar la gloria podría ser demasiado difícil de dejar pasar.

Stamkos no sería barato para Nueva Jersey

Suponiendo que Stamkos acepte renunciar a su cláusula de no intercambio, uno tendría que pensar que el costo sería oneroso para los Devils. Es posible que tengan que separarse de uno de sus partidarios para que el trato funcione.

Idealmente, los Devils trasladarían a Dougie Hamilton. Se habló de que los Devils intentaron mover al veterano defensa para dejar espacio a Quinn Hughes. Pero Hamilton rechazó una oferta comercial. Entonces, eso podría disuadir a New Jersey de enviar a un defensa más joven como Simon Nemec o Seamus Casey en este tipo de acuerdo.

Es por eso que el precio final que los Devils podrían tener que pagar podría impedirles conseguir Stamkos. Quizás una operación durante el verano pueda cambiar un poco el precio.