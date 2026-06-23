En los días previos a la exitosa adquisición de Giannis Antetokounmpo por parte del Miami Heat, el Pistones de Detroit fueron vinculados como un posible tercer equipo para entrar en acción.

Con el acuerdo cerrado, está quedando claro que los Pistons no van a involucrarse, salvo que se produzcan cambios antes de tocar la chicharra.

Según Shams Charania de ESPNEl sorteo de Giannis es un acuerdo de dos equipos entre el Heat y los Bucks, lo que deja a los Pistons a considerar otras opciones.

Los Detroit Pistons reciben noticias de Tyler Herro después del intercambio de Giannis Antetokounmpo

Tyler Herro es el nombre relevante para Detroit.

Durante la semana pasada, los Pistons han sido vinculados con el base veterano. Inicialmente, parecía que los Pistons estarían dispuestos a adquirir a Herro de Miami en un acuerdo de tres equipos, colocando al francotirador junto a Cade Cunningham.

En cambio, los Pistons tendrán que llamar a Milwaukee.

La situación se complica un poco, considerando que existe un interés mutuo entre Herro y los Bucks. Aun así, los Pistons podrían comunicarse con la directiva de Milwaukee para ver qué se necesitaría para conseguir a Herro.

Si Detroit todavía está tratando de conseguir a Herro, lo último que supe es que todavía estaban interesados ​​hasta ayer, seguirán hablando con MIL para ver si algo puede suceder. Me interesará ver si pronto sale un informe Stein con una actualización sobre ese interés. Algo

Durante el fin de semana, se informó que Milwaukee tiene interés en el centro veterano de Detroit, Isaiah Stewart. El destacado defensivo podría ser un punto de partida para una discusión futura.

¿Qué aporta Tyler Herro?

El ex seleccionado número 13 del Miami Heat, de 26 años, se ha establecido como uno de los mejores tiradores de tres puntos de la NBA.

Durante la temporada 2025-2026 de la NBA, Herro apareció en solo 33 juegos. Luchó contra contratiempos durante todo el año.

Cuando estuvo en la cancha, Herro promedió 20,5 puntos, mientras lanzaba un 45,0% desde el campo y un 37,8% desde tres. El ex base del Heat también promedió 4,8 rebotes y 4,1 asistencias.

En general, Herro registró promedios de 19,5 puntos, 5,0 rebotes y 4,1 asistencias por partido durante su estancia con el Heat. En los playoffs, contribuyó con 14,6 puntos por partido, lanzando un 32,8% en triples.

Herro es ex Sexto Hombre del Año y ex All-Star de la NBA.