Los Detroit Lions toman un descanso antes del juego de los Giants

El Leones de Detroit Todavía están curando sus heridas por caer al suelo. Águilas de Filadelfia en un juego de alto riesgo el domingo 16 de noviembre, pero eso ya es cosa del pasado y están mirando hacia el futuro. En todo caso, el derrota 16-9 ponga algo primero bajo los pies del entrenador en jefe Dan Campbell y compañía para hacer todo lo posible a medida que la temporada llega a su fin. Si los Lions quieren llegar al gran juego, básicamente tendrán que ganar el resto de la temporada.

Así, los Leones se enfrentan a la Gigantes de Nueva York el domingo 23 de noviembre, en casa, y es un enfrentamiento afortunado para ellos, porque el Gigantes tienen marca de 2-9 y sin ninguno de sus jugadores estrella. No se detiene ahí. Los Gigantes hicieron un anuncio el viernes 21 de noviembre que debería hacer que los Leones respiren aliviados.

El anuncio de los New York Giants es una buena noticia para los Detroit Lions

El viernes, el Gigantes anunciaron que descartan al novatoy titular, el mariscal de campo Jaxson Dart para el juego. El entrenador interino Mike Kafka dio la noticia durante una charla con la prensa.

Dart, de 22 años, sufrió una conmoción cerebral en el último cuarto del partido de los Giants contra los Chicago Bears hace dos semanas, que perdieron 24-20. Los Gigantes estaban adelante en el juego cuando Dart abandonó el campo, pero terminaron perdiéndolo después de que el novato fuera marginado por el resto del concurso.

Antes de lesionarse, Dart había completado 19 de 29 pases. para 242 yardas mientras corría para 66 yardas y dos touchdowns, según una investigación de la NFL.

Con Dart fuera, el Los leones se enfrentarán a Jameis Winston o Russell Wilson. De cualquier manera, no se puede negar que Dart estuvo eléctrico en el campo, y su ausencia significa que los Lions están tomando un descanso.

Detroit cae en la NFC Norte

La derrota de los Detroit Lions ante los Eagles les costó. El lunes 17 de noviembre, el Osos de chicagoencabezado por Johnson, despertó siendo el equipo número uno en el NFC Norte. Su victoria definitiva, con un Puntuación 19-17 sobre el Vikingos de Minnesotalos pone con un récord 7-3 para la temporada, mientras que los Lions tienen marca de 6-4. Los Lions son en realidad el número 3, con el Empacadores de Green Bay delante de ellos con un récord de 6-3-1.

Entonces, Johnson y los Bears ciertamente le han enviado un mensaje a los Lions. Están en la cima y será mejor que los Lions se preparen para su revancha el 4 de enero de 2026. Ambos equipos Semanas de descanso de la NFL se han ido hace mucho, tampoco tendrán tiempo para descansar antes de la revancha.

Como Saltos de las notas de The Athletic«Los Lions tienen marca de 6-4, terceros en la NFC Norte y afuera buscando la carrera por los playoffs. No es donde se esperaba que estuvieran después de 11 semanas. Acaban de perder un juego de medición contra un contendiente en su conferencia, y cualquier esperanza persistente de asegurar un descanso en la primera ronda está casi perdida después de esta salida».

Campbell se hizo cargo del jugar deberes de llamada del coordinador ofensivo John Morton durante los últimos dos juegos de los Lions, y se espera que lo haga por el resto de la temporada. Pero, incluso si vencieran a los Giants, considerando lo desinflado que está el equipo por las lesiones, no debería ser una flexión. El equipo necesita concentrarse en prepararse para los juegos en los que el oponente está sano, y así será. Déjalos rugir.