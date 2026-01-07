Los Detroit Lions podrían contratar al codiciado entrenador de la NFL

No todo fue rosas para el Leones de Detroit durante su Temporada 2025-26y el equipo terminó su temporada regular con un récord 9-8 y ningún viaje a la postemporada. Pero, a veces, solo unos pocos cambios pueden hacer o deshacer a un equipo, y eso es lo que el gerente general Brad Holmes y compañía buscan hacer para la temporada 2026-27.

La temporada baja de los Detroit Lions comenzó oficialmente después del victoria del equipo 19-16 sobre el Osos de chicago el domingo 4 de enero. Si bien fue fantástico terminar la temporada con una nota alta, la victoria sobre Ben Johnson y los Bears no ocultó la difícil temporada para los Lions, por lo que es necesario hacer cambios.

Los Leones de Detroit habían coordinador ofensivo John Morton para la temporada 2025-26, pero quedó claro a principios de la temporada que el entrenador en jefe Dan Campbell no estaba contento con él, porque le quitó las funciones de mandar jugadas a Morton. Entonces, los Lions liberaron a Morton el martes 6 de enero y ahora están buscando un nuevo coordinador ofensivo.

Los Detroit Lions podrían considerar al entrenador recién despedido de la NFL

El martes 6 de enero, uno de los movimientos más importantes de la temporada baja de la NFL para cualquier franquicia ocurrió cuando el Cuervos de Baltimore despidió al entrenador en jefe John Harbaugh, poniendo fin a su carrera de 18 años con el equipo. El cambio se produjo apenas dos días después de la decisión de los Baltimore Ravens. derrota ante los Acereros de Pittsburgh fuera de casa en una derrota por 26-24. Harbaugh había firmado un contrato de tres años con los Ravens durante la última temporada baja y estaba programado para estar con el equipo hasta la temporada 2028.

Entonces, ¿podría Harbaugh venir a Detroit? No nos volvamos demasiado locos aquí. Harbaugh ya ha recibido llamadas de siete equipos, según un informe ESPNque en realidad son más equipos que los que tienen vacantes de entrenador en jefe. Así, algunos equipos se plantean incluso despedir a su actual entrenador para hacerle hueco.

Entonces, que Harbaugh vaya a Detroit para el rol de coordinador ofensivo no es una realidad. Pero él está en el mercado. Harbaugh ya es el principal candidato a entrenador en jefe en este ciclo, y eso hace que Kevin Stefanski sea menos deseable para otros equipos.

Los Detroit Lions probablemente tengan sus ojos puestos en Stefanskiel primero marrones de cleveland entrenador en jefe, y bajarlo un nivel en la búsqueda de entrenador en jefe debería hacerlo más probable que acepte un puesto de coordinador ofensivo, como con Detroit. Stefanski ahora está muy por detrás de Harbaugh en el número de candidatos deseados para entrenador, por lo que tal vez le gustaría tener la oportunidad de venir a Detroit.

Por qué el ex entrenador de la NFL encajaría con los Detroit Lions

Stefanski es un entrenador de mentalidad ofensiva, y si viniera a los Lions, probablemente sería a corto plazo, porque tiene habilidades de entrenador en jefe. Pero podría resultarle atractivo tener una temporada sólida convocando jugadas para los Detroit Lions y usar esa exposición para conseguir un mejor puesto como entrenador en jefe en el futuro.

En una declaración sobre la separación de los Baltimore Ravens de Harbaugh, Steve Bisciotti, propietario de Baltimore Dijo que la decisión de seguir adelante fue “increíblemente difícil”. Puede que no sea tan difícil para Harbaugh, quien está consiguiendo muchos pretendientes.

Bisciotti declaró«Él y su familia se han arraigado profundamente en esta comunidad. Por estas profundas contribuciones, dentro y fuera del campo, todos deberíamos estar eternamente agradecidos».