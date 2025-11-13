Los Detroit Lions anuncian las noticias sobre Aidan Hutchinson

El Leones de Detroit todavía están en lo más alto de su victoria Comandantes de Washington domingo 9 de noviembre, donde el equipo realizó una victoria 40-22. Pero ahora, todos los ojos están puestos en el enfrentamiento de este domingo, en el que los Lions se enfrentarán a los actuales campeones, los Águilas de Filadelfiaen un concurso itinerante en “Sunday Night Football”.

Las Águilas tienen un récord de 7-2 de cara al juego y son uno de los equipos más fuertes de la NFL. Los Leones también son fuertes, pero con su récord 6-3Detroit no es el favorito en este juego.

Entonces, los Detroit Lions tendrán que sacar su mejor juego contra las águilas el domingo 16 de noviembre, especialmente porque tocarán frente a una ruidosa audiencia de Filadelfia. Cualquiera que conozca a los Eagles sabe que sus espectadores son bulliciosos y eso puede generar problemas de comunicación en el campo. Sin embargo, no es nada que los Lions no hayan manejado antes, así que adelante.

Los Detroit Lions necesitarán un Aidan Hutchinson sano

Si los Lions quieren estar en plena forma el domingo, necesitarán una plantilla saludable, y eso incluye al ala defensiva. Aidan Hutchinson. Si bien no ha sido un problema de salud este año, eso cambió el miércoles 12 de noviembre, cuando fue incluido como DNP debido a una lesión en el codo en el informe de práctica de los Lions.

Tener a Hutchinson fuera sería una gran pérdida para los Lions. Lo necesitan para presionar y despedir al mariscal de campo de los Eagles Jalen duele. Entonces, ver a Hutchinson en el informe de lesiones induce un cierto nivel de pánico.

La buena noticia es que Hutchinson dice que jugará el domingo y que es un “Debe ganar” para los Detroit Lions. Los Lions simplemente se están asegurando de darle descanso antes del partido. Pero no es nada bueno saber que está lidiando con una lesión en el codo, aunque sea pequeña.

Entonces, ¿qué importancia tiene Hutchinson para la defensa de los Lions? Los números y las investigaciones hablan por sí solos. Hutch ha compilado 18 tacleadas totales, 17 golpes de mariscal de campo, 57 presiones y 38 prisas solo en la temporada 2025-26. según una investigación de la NFL. También registró siete capturas y cuatro balones sueltos forzados, este último el más alto en la historia. NFL.

Según una investigación de Enfoque en fútbol profesionalHutchinson también obtuvo una calificación general de 91,2, lo que lo coloca tercero en la liga entre 114 defensores de borde calificados, y una calificación de 92,3 en presión de pases, que es el segundo.

Detroit Lions revela entretenimiento especial

Unas semanas después del partido de los Eagles, los Detroit Lions anunciaron que una leyenda de Motown actuará durante uno de los partidos locales del equipo. The Temptations servirá como entretenimiento de medio tiempo para el partido de los Lions el domingo 4 de diciembre en el Ford Field.

«¿Escuchaste la noticia? The Temptations de Motown actuará en el medio tiempo del juego de los Lions el 4 de diciembre». dijeron los Leones en un comunicado. “Con sus característicos movimientos de baile y armonías inconfundibles, los Temptations, firmados por Motown en 1961, rápidamente ascendieron a la cima de las listas, consolidándose para siempre en la historia al transformar el panorama de la música antes de ser incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll”.

Tras el anuncio, los seguidores de X reaccionaron. «Esto es lo que estoy listo para ver en el entretiempo, buena decisión para Detroit». uno dijo. “Leyendas en la casa” otro agregado. “Motown magia se encuentra con la gloria del campo de juego”.