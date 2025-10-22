Los Detroit Lions acaban de tener una razón para agradarles a Tom Brady

El Leones de Detroit son Queridos de la NFL esta temporada, y de hecho lo han sido las últimas temporadas. El el equipo esta 5-2 después de derribar uno de los equipos más prometedores en el NFL esta temporada, el Bucaneros de la Bahía de Tampacon un Puntuación final 24-9y ahora, la gente habla del equipo, desde expertos y analistas de la NFL hasta mamás y papás en la mesa.

corriendo de regreso Jahmyr Gibbs fue muy especial durante el juego, marcando 218 yardas y dos touchdowns por tierra, según ESPN. Los Detroit Lions ahora tienen marca de 13-4 luego de una derrota desde el inicio de la temporada 2022, que es el segundo mejor récord de la NFL durante ese período después del Jefes de Kansas City (11-2), según ESPN Research.

«Gibbs se liberó por el medio para la carrera más larga de su carrera en la NFL con un touchdown de 78 yardas con 5:51 restantes en la primera mitad», agrega Eric Woodyard de ESPN. «La velocidad máxima de Gibbs fue de 22.2 mph, el touchdown por tierra más rápido de un portador ofensivo esta temporada, según Next Gen Stats. Es el único jugador en las últimas tres temporadas en alcanzar 22 mph en un touchdown por tierra, y lo ha hecho dos veces hasta ahora, incluido un touchdown de 70 yardas contra los Titans en 2024».

Incluso Tom Brady se está fijando en los Detroit Lions

Entonces, los Lions están en llamas, e incluso el legendario mariscal de campo de la NFL Tom Brady está tomando nota. Brady soltó su Clasificaciones de poder de Fox Sports el miércoles 22 de octubre y tiene a los Leones en el N°1.

«Que sean tres semanas consecutivas en las que el equipo número uno en el ranking de poder de Tom Brady ha bajado», señala el artículo, ya que Brady tiene a los Bucs en el número uno la semana pasada. «Después de ser ungidos como el equipo número uno la semana pasada, los Tampa Bay Buccaneers perdieron decisivamente ante los Detroit Lions en la semana 7. El resultado fue solo uno de muchos que han traído algo de caos a la cima mientras continuamos descubriendo quiénes son los contendientes en la liga casi a mitad de la temporada».

El artículo añade«Incluso el GOAT necesitaba ayuda para completar su último top 10, hasta el punto de que pidió una moneda para ayudarle a elegir su décimo equipo».

Los Detroit Lions son el número uno

Sin embargo, no necesitó una moneda para elegir su primer equipo favorito. Ese equipo son los Leones. Brady también habla de las estrellas de los Detroit Lions, desde Gibbs hasta el mariscal de campo. Jared Goff.

“Los Leones son el número uno después de dominar al líder de la semana pasada [the Buccaneers]» afirma en la pieza. “Las estrellas brillaron con las contribuciones de Amon-Ra St. Brown, [Jahmyr] Gibbs y [Jared] Goff. No puedo esperar a escuchar a esa multitud el Día de Acción de Gracias”.

El El sitio web oficial de la NFL está de acuerdotambién. Tienen a los Lions en el puesto número 1, y el redactor principal del draft, Eric Edholm, afirmó: «La secundaria secundaria de Detroit dio un paso adelante de manera masiva en la victoria del lunes sobre Tampa Bay. El equipo local entró en la noche alarmantemente falto de personal en el backfield defensivo, y luego Rock Ya Sin Tuve que perderme algunas tomas por calambres”.

Puede que los Detroit Lions hayan caído ante los Chiefs esta temporada, pero eso fue una rareza. Obviamente están dispuestos a reclamar su papel de reyes de la NFC Norte.