Los destinos comerciales de Sabres Tuch anunciados por expertos

Los rumores comerciales que rodean Búfalo El delantero de los Sabres, Alex Tuch, no ha sido un secreto esta temporada. Ha aumentado la especulación sobre dónde podría terminar la inminente UFA antes de la fecha límite.

Los expertos han vinculado a Tuch con varios clubes. Algunas han tenido sentido, mientras que otras parecen menos plausibles que otras.

Esa situación llevó a dos personas privilegiadas notables, Chris Johnston y Pierre LeBrun de The Athleticpara hacer flotar lo que creen que podrían ser dos destinos comerciales factibles para el delantero de los Sabres.

Empecemos con la idea de LeBrun. Según LeBrun, un buen destino para la inminente UFA de los Sabres es el Reyes de Los Ángeles.

LeBrun respalda sus pensamientos afirmando:

“…Voy a elegir el Reyes como destino. Los Ángeles se mantiene firme en la carrera por los playoffs en el Oeste a pesar de tener dificultades ofensivas. Tuch sería un refuerzo ideal en el lado derecho detrás del titular Adrian Kempe. Y los Kings tienen un amplio margen salarial”.

LeBrun ofrece dos razones para esta idea comercial de Sabres-Kings. Primero, los Kings necesitan anotar. Más allá del extremo de primera línea Adrian Kempe, los Kings realmente no tienen un goleador puro. Teniendo en cuenta que Los Ángeles todavía está en el centro de la carrera por los playoffs, Tuch podría tener mucho sentido para ellos.

Además, el Los Kings tienen más de $11 millones en espacio salarial en este momento. Esa situación podría hacer que sea mucho más fácil encajar el tope completo de Tuch bajo el techo. Eso es algo que los Sabres verán con buenos ojos. Lo último que quiere Buffalo es retener una gran cantidad de salario en Tuch, incluso si es por una temporada.

Sabres podría llegar a un acuerdo con su rival estatal

En cuanto a Johnston, cree que otra posible opción para Tuch podría ser el Rangers de Nueva York. El rival local de los Sabres podría beneficiarse enormemente al agregar la capacidad de anotar goles de Tuch.

Johnston analizó su idea con el siguiente pensamiento:

“Si los Sabres se alejan de Tuch, el guardabosques parece un buen ajuste astuto. Nueva York cuenta con un gran espacio salarial este verano, y no tiene muchos lugares obvios para desplegarlo después de que las UFA potenciales más atractivas firmaron extensiones con sus clubes existentes. Los Rangers no buscarán reconstruirse y deben asegurarse de gastar ese dinero gratis de manera inteligente”.

Johnston también sugirió que un acuerdo de firma e intercambio podría ser una posibilidad para los Sabres y los Rangers.

Si ese es el caso, el acuerdo podría tener sentido para ambas partes. Parece poco probable que los Rangers se queden con Artemi Panarin. Entonces, su tope salarial de más de $11 millones sería más que suficiente para agregar a Tuch.

Buffalo se muestra reacio a cambiar a Tuch en medio de una buena racha

La racha ganadora de los Sabres, que empató el récord de la franquicia, llegó a su fin el sábado con una derrota ante los Columbus Blue Jackets. Aún así, Buffalo está al rojo vivo. Como tal, el club puede mostrarse reacio a hacer cualquier cosa que pueda alterar ese equilibrio.

Como señaló Johnson, Tuch es el segundo máximo anotador de los Sabres. Esa situación significa que mover a Tuch ahora podría alterar en gran medida el equilibrio de poder actual del equipo. Si el acuerdo se concreta, podría llegar más cerca de la fecha límite para realizar cambios.

Todavía faltan unos dos meses para que eso suceda. Entonces, si no se realiza un intercambio antes del receso olímpico, los Sabres podrían actuar una vez que se reanude el juego a fines de febrero.