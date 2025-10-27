Los despidos de Amazon afectarán a 30.000 empleados corporativos (informe)

Amazonas se dispone a despedir a decenas de miles de sus empleados corporativos esta semana.

Como informó por primera vez ReutersEl gigante del comercio electrónico liderado por Andy Jassy recortará hasta 30.000 trabajadores (casi el 10% de su fuerza laboral corporativa) a partir del martes. Los despidos se producen justo antes de que Amazon informe sus últimos resultados trimestrales de ganancias el jueves y, según fuentes de Reuters, son parte de los esfuerzos para «reducir gastos y compensar la sobrecontratación durante el pico de demanda de la pandemia».

Mientras que la fuerza laboral total de Amazon asciende a 1,55 millones de empleados, el número corporativo es de aproximadamente 350.000.

Los representantes de Amazon no respondieron de inmediato a VariedadSolicitud de comentarios el lunes.

Más por venir…