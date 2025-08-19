Los despidos atacaron al equipo ‘Bioshock’; Rod Fergusson llamado Head of Cloud Chamber

Cámara de nubeel 2k Estudio de juego de juegos detrás del siguiente «Biohock«Game, está experimentando una ronda de despidos en medio de retrasos para el próximo juego y una vigilia en el liderazgo.

2K, una subsidiaria del gigante de la publicación de videojuegos Takewo Interactive, ha aprovechado a Rod Fergusson como el nuevo líder para el desarrollador y su franquicia «Bioshock», Variedad ha confirmado.

Fergusson se hace cargo del estudio después de la expulsión de Kelley Gilmore, que Jason Schreier de Bloomberg informó a principios de este mesLlegó en medio de quejas internas con respecto a la dirección narrativa del próximo juego «Bioshock». Como Gilmore fue retirado de la parte superior de Posiiton en Cloud Chamber, 2K también trasladó al director creativo del juego, Hogarth de la Plante, a un papel editorial.

En una nota interna, que se proporcionó a Variedad Para 2K el martes, el presidente de 2k Juegos, David Ismailer, anunció los despidos pendientes a los empleados: «El trabajo en el próximo juego de Bioshock ha estado en marcha durante varios años. Si bien estamos entusiasmados con los elementos de juego fundamentales del proyecto, hemos tomado la decisión con el liderazgo de estudio para reelaborar ciertos aspectos que son principales para un juego de biohock, y al hacerlo, reduzcan el tamaño del equipo de desarrollo en este trabajo y damos el tiempo más tiempo en el juego.

Los representantes de 2K declinaron comentar cuántos roles se están afectando en los despidos.

Ismailer agregó: «Como jefe de la franquicia de Bioshock, Rod liderará la Cámara de la Cloud y supervisará el desarrollo del próximo juego de Bioshock, así como las extensiones de franquicias, incluida nuestra asociación cinematográfica con Netflix. Compartiremos más sobre el incorporación de Rod y cómo estos cambios tomarán forma en los próximos días y semanas. Rod y yo trabajaron juntos hace 10 años y estoy agradecido de que ha sido agradecido para que haya regresado a BiSoshock.

Lea el memorando al personal de Ismailer en su totalidad a continuación.

Equipo –

BioShock se teje profundamente en la tela de 2k. Es una de nuestras franquicias más queridas y respetar su legado y conocer las expectativas de nuestros fanáticos es fundamental para su éxito futuro.

El trabajo en el próximo juego de Bioshock ha estado en marcha durante varios años. Si bien estamos entusiasmados con los elementos de juego fundamentales del proyecto, hemos tomado la decisión con el liderazgo de estudio de reelaborar ciertos aspectos que son fundamentales para un juego de biohock, y al hacerlo están reduciendo el tamaño del equipo de desarrollo para concentrarse en este trabajo y dar el juego más tiempo en el desarrollo.

Sé que esta es una noticia difícil para todos. Si su rol se ve afectado, recibirá una escucha de su gerente o liderazgo de estudio hoy con detalles sobre indemnización, servicios profesionales y recursos de apoyo. No hay una manera fácil de hacer esto, pero esperamos hacer todo lo posible para apoyarlo a través de esto. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su dedicación y trabajo duro.

También quiero compartir una importante actualización de liderazgo de estudio. Después de una búsqueda extensa, estoy emocionado de anunciar que Rod Fergusson liderará la Cámara de la Nube como el nuevo jefe de la franquicia de Bioshock. Rod es un veterano de la industria con una historia comprobada de éxito crítico y comercial, que incluye Bioshock Infinite, Gears of War y Diablo. Rod nos reúne de Blizzard, donde fue GM de la franquicia de Diablo y lanzó Diablo IV, el juego más vendido de Blizzard.

Como jefe de la franquicia de Bioshock, Rod liderará la cámara de la nube y supervisará el desarrollo del próximo juego de Bioshock, así como las extensiones de franquicias, incluida nuestra asociación cinematográfica con Netflix. Compartiremos más sobre la incorporación de Rod y cómo estos cambios tomarán forma en los próximos días y semanas. Rod y yo trabajamos juntos hace más de 10 años y estoy agradecido de que haya elegido regresar para liderar nuestros esfuerzos de BioShock.

Reconozco que hoy es un día de emociones mixtas. Estamos emocionados de que Rod se una a nosotros, y estamos igualmente agradecidos con todos en Cloud Chamber que nos han ayudado a llegar tan lejos. Estos cambios se basan en la firme confianza de 2K en Bioshock como una de las franquicias más queridas, y nuestro compromiso de ofrecer el mejor juego en la historia de la franquicia.

David