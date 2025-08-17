Los deseos de MPOK Alpa que aún no se han realizado durante sus vidas, hay grandes planes con su esposo

VIVA – El dolor profundo aún envolvió a su familia y fanáticos para la partida de la comediante Nina Carolina, mejor conocida por el nombre MPOK ALPA. En medio de esta tristeza, varios ideales nobles aún no han sido realizados por el difunto.

Aji DarmajiEl esposo, compartiendo recuerdos sobre el gran sueño de MPOK ALAPAN que refleja su preocupación por su familia y comunidad.

Una de las mayores esperanzas para MPOK ALPA es traer a sus hijos a realizar adoración Umrah. Este plan ha sido durante mucho tiempo parte de su oración e intención, incluso antes de que se enfermara.

«Su deseo es invitar a Peto Umrah», dijo Aji Darmaji, citando shows de YouTube, domingo 17 de agosto de 2025.

Agregó que MPOK ALPA prometió invitar a toda su familia, incluidos sus gemelos, Rafa y Rafi, a llevar a cabo la adoración cuando eran más grandes.

«Cuando se haya recuperado, vamos a Umrah. Tomemos a los hijos de Umrah», recordó Aji, imitando las palabras de su esposa que estaban llenas de esperanza.

Además del deseo de Umrah, MPOK ALPA también aspira a construir un futuro más estable para su familia a través de la inversión inmobiliaria. Soñó con tener una casa alquilada que podría ser una fuente de ingresos pasivos de los resultados de sus esfuerzos en el mundo del entretenimiento.

Aji reveló que a menudo discutían este plan como parte de la visión a largo plazo. Este sueño muestra la determinación de MPOK ALPA para garantizar el bienestar de sus hijos en el futuro.

«Si hay fortuna, compramos 30 metros de tierra, 50 metros, nos despertamos. Así que más tarde Dios quiera, tal vez nos centremos primero en los niños», explicó Aji, recordando su conversación.

No solo eso, MPOK ALPA también es recordado por su amabilidad que se había realizado antes de fallecer. Una prueba concreta es la contribución de la ambulancia a la mezquita en su ciudad natal.

«Ambulancia del difunto. Para que pueda obtener fortuna, obtener publicidad, realizada por Dios», dijo Aji, el padre de estos cuatro hijos.

La ambulancia fue incluso un testigo silencioso del último viaje de MPOK Alpa a su eterno lugar de descanso.

«Ayer la última vez en llegar a la última casa MPOK, descansando, usó la ambulancia, de MPOK», agregó Aji en un tono de emoción.

Los deseos de Mulia MPOK ALPA reflejan la figura que no solo entretiene, sino que también está llena de amor por su familia y medio ambiente. Aunque no todos sus ideales se realizan, el legado de la bondad y el entusiasmo continuarán siendo recordados por quienes lo aman.