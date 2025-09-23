Los descendientes de Abraham deben vivir en paz

Nueva York, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto se compromete a brindar apoyo solución Dos países Como la única forma de lograr la paz de conflicto Israel–Palestina.

Establece que la gente de Israel y Palestina, que son dos personas de descendientes de Abraham, deben vivir en paz y armonía.

Discurso del Presidente Prabowo Subianto en la sesión de la Asamblea General de la ONU Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Prabowo transmitió esto en su discurso en la 80a Asamblea General de la ONU en la sede de la ONU, Nueva York, Estados Unidos, martes 23 de septiembre de 2025.

«Dos descendientes del Profeta Ibrahim deben vivir en reconciliación, paz y armonía», dijo Prabowo.

No solo dos descendientes del Profeta Ibrahim, el jefe de estado, enfatizó, todas las personas religiosas, ambos judíos, el Islam, el cristianismo, el hinduismo, el budismo, deben vivir como una familia humana. Indonesia, dijo Prabowo, está comprometida a ser parte de realizar la paz mundial.

«Indonesia se compromete a ser parte de realizar esta visión», dijo.

PRABOWO enfatizó, la solución de dos países es la mejor solución para resolver conflictos palestinos e israelíes. Palestina debe ser independiente, pero por otro lado, la comunidad global también debe reconocer y respetar y proporcionar garantías de seguridad para Israel.

«Solo así podemos darnos cuenta de la verdadera paz, la paz real, sin odio, sin sospecha. La única solución es la solución de estos dos países», dijo.