Los descansos difíciles de los Yankees siguen llegando con un nuevo anuncio

Las malas noticias comenzaron temprano para los Yankees de Nueva York esta temporada, ya que intentan volver a la Serie Mundial. por la vez 42 en su historia que se remonta a 1903.

Antes de que el entrenamiento de primavera fuera Perdieron 2023 Cy Young Winner Gerrit Cole ante Tommy John Surgery, 2024 Novato del año Luis Gil a una tensión LAT que lo mantuvo fuera hasta el 3 de agosto, y Líder activo de jonrones de carrera (439) Giancarlo Stanton con tendinitis en ambos codos.

Stanton finalmente debutó el 16 de junio. Pero los Bombers del Bronx han visto a otro titular, la selección del draft de primera ronda de 2017 Clarke Schmidt, También termine su temporada con Tommy Johne incluso sufrió una estadía de 10 días en el Lista de lesiones para dos veces MVP – y el principal candidato este año – Aaron Judge.

Yankees June Swoon continúa hasta agosto

Tal vez no debería ser sorpresa, entonces, que después un comienzo sólido que los vio Con 35-22 y liderando la Liga Americana Este por 5 1/2 juegos a fines de mayo, los Yankees se desmoronaron y no se han salido de él desde entonces.

Durando dos rachas perdedoras de seis juegos y un patín de cinco juegos en el camino, el club del manager Aaron Boone ha logrado solo una marca de 26-32 desde que el calendario se dirigió a junio. Que los ha dejado en tercer lugar, 6 1/2 juegos detrás Los Toronto Blue Jays y se aferran al tercer y último punto de comodín en 1 1/2 juegos sobre los Guardianes de Cleveland.

Cashman ofrece el prospecto de los 20 mejores para el jugador de servicios públicos

Los Yankees y el Gerente General de toda la vida intentaron cambiar las cosas con un Serie de adquisiciones de plazos comercialesPrincipalmente en la parte trasera del bullpen.

Pero Nueva York también cambió su perspectiva número 18, 22 años Single-A Righty Gage Ziehl A los Medias Blancas de Chicago, donde la selección de draft de la cuarta ronda de 2024 saltó inmediatamente a la posición No. 14 de Chicago, para un jugador de super-utilidad que se especializa en mezclar el lanzamiento zurdo, Austin Slater.

En el momento, Boone dijo a los periodistas que estaba «realmente emocionado» de obtener Slater.

«Estamos obteniendo más flexibilidad de la lista, muchachos complementarios. Está balanceando el bate muy bien en este momento», dijo Boone después de que los Yankees agregaron su tercer jugador de posición en la semana previa a la fecha límite, el tercera base Ryan McMahon de los Colorado Rockies y el jugador de cuadro/jardinero de los Washington Nacionales de Washington amaron a Rosario, siendo los otros dos.

Slater golpea la lista de lesionados casi de inmediato

Ahora, solo ocho días después de la fecha límite, Boone anunció que Slater Estará fuera de acción durante entre cuatro y seis semanas.

En su segunda inicio desde que se unió a los Yankees, Slater el lunes se vio obligado a salir de un juego contra los Rangers de Texas con lo que el equipo describió como «tensura de los isquiotibiales izquierdos». El jugador de 32 años jugando para su quinto equipo en nueve temporadas fue enviado inmediatamente a la lista de lesionados.

Pero cualquier esperanza de un retorno rápido para la selección del octavo ronda de los Gigantes de San Francisco 2014 se evaporó el viernes cuando Boone anunció la línea de tiempo de cuatro a seis semanas para Slater.

Slater, jugando en un Contrato de un año, $ 1.75 milloneses elegible para convertirse en agente libre después de esta temporada. Incluso si regresa al final de la proyección de cuatro semanas, no volvería hasta el 5 de septiembre, cuando los Yankees tendrán solo 22 juegos restantes para jugar en la temporada regular.

Luego golpea la agencia libre, lo que significa que los Yankees habrán desperdiciado una perspectiva de lanzamiento bastante buena para casi nada.