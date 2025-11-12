Los desastres climáticos mataron a 80.000 personas y afectaron a 1.300 millones en la India desde 1995: informe







India ocupa el noveno lugar a nivel mundial entre los países más afectados por desastres climáticos En las últimas tres décadas, cerca de 430 fenómenos meteorológicos extremos mataron a más de 80.000 personas, según un nuevo informe. El Índice de Riesgo Climático (CRI) 2026 publicado por el grupo de expertos medioambientales Germanwatch en la COP30 en Belem, Brasil, dijo el martes que los desastres climáticos afectaron a 1.300 millones de personas y causaron pérdidas económicas por valor de casi 170.000 millones de dólares entre 1995 y 2024.

El informe dijo que las pérdidas del país se derivaron en gran medida de repetidas inundaciones, ciclones, sequías y olas de calor que se han intensificado con el calentamiento global. Eventos como el ciclón de Gujarat de 1998, el súper ciclón Odisha de 1999, las inundaciones de Uttarakhand de 2013 y las recientes olas de calor mortales se encuentran entre los que contribuyeron a la alta clasificación de la India en el índice, dijo.

El informe dice que la situación de la India representa una «amenaza continua» en lugar de desastres aislados, ya que los extremos climáticos recurrentes han erosionado constantemente los avances en materia de desarrollo y socavado los medios de vida. Decía que la vasta India población y la alta exposición a la variabilidad de los monzones lo hacen particularmente vulnerable, y los eventos extremos a menudo afectan a millones de personas cada año.

Sólo en 2024, India se vio afectada por fuertes lluvias monzónicas e inundaciones repentinas que afectaron a más de ocho millones de personas, especialmente en Gujarat, Maharashtra y Tripura, según el informe. Dijo que las inundaciones y las tormentas fueron los eventos más dañinos a nivel mundial el año pasado, representando casi la mitad de todas las personas afectadas y causando miles de millones en pérdidas.

A nivel mundial, Germanwatch dijo que más de 9.700 fenómenos meteorológicos extremos entre 1995 y 2024 se cobraron más de 8,3 lakh de vidas, afectaron a casi 5.700 millones de personas y causaron daños económicos directos de alrededor de 4,5 billones de dólares. Dominica fue el país más afectado en las últimas tres décadas, seguido de Myanmar, Honduras, Libia, Haití, Granada, FilipinasNicaragua, India y Bahamas.

Los países en desarrollo, dijo el grupo de expertos, seguían afectados de manera desproporcionada debido a una menor capacidad de afrontamiento y recursos limitados para la adaptación. El informe destacó que, si bien las condiciones de El Niño influyeron en los patrones climáticos en 2024, el cambio climático inducido por el hombre jugó un papel decisivo en la intensificación de las olas de calor, las tormentas y las inundaciones en todo el mundo.

Estudios científicos citado en el informe encontró que el cambio climático hizo que muchos de estos eventos fueran más probables y más severos, incluidos períodos prolongados de calor peligroso que afectaron a miles de millones. El informe advierte que desastres tan frecuentes se están convirtiendo en la «nueva normalidad» para muchas naciones en desarrollo, incluida la India, y exigen medidas de adaptación urgentes y bien financiadas. Dijo que las pérdidas repetidas afectan las finanzas públicas y debilitan la capacidad de las comunidades para recuperarse, empujando a muchos a una pobreza aún mayor.

Germanwatch dijo que los hallazgos del Índice de Riesgo Climático deben verse como un recordatorio para que los líderes mundiales reunidos en la COP30 cierren la brecha en el financiamiento climático y aceleren los esfuerzos para reducir las emisiones y fortalecer la resiliencia. Dijo que los crecientes costos económicos y humanos subrayan la necesidad de que países como India den prioridad a la planificación de la adaptación, los sistemas de alerta temprana y la protección de los grupos vulnerables.

El grupo de expertos también reconoció las limitaciones de los datos en el análisis, señalando que algunos países, particularmente en el Sur Globalpueden estar subrepresentados debido a informes incompletos.

