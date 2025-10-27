Los derechos estadounidenses de ‘The Napa Boys’ adquiridos por Magnolia Pictures

Magnolia Pictures ha adquirido los derechos estadounidenses de “Los chicos de Napa”tras su estreno mundial en el 50º Festival Internacional de Cine de Toronto.

Una descripción de la película dice: «Un individuo misterioso conocido como ‘El Sommelier’ guía a un grupo de amigos en un extraño viaje a través de la región vinícola». El elenco incluye a Sarah Ramos, Mike Mitchell, Chloe Cherry, Vanessa Chester, Paul Rust, Jamar Neighbors, Nelson Franklin, David Wain, Ray Wise, Riki Lindhome, Natasha Leggero, Ivy Wolk y Beth Dover.

“The Napa Boys” está coescrita y coprotagonizada por Armen Weitzman y Nick Corirossi, quien también se desempeña como director. Weitzman, Mike Rosenstein para Sunset Rose Pictures y Erin Owens produjeron “The Napa Boys”, mientras que Jerrod Carmichael fue el productor ejecutivo del proyecto.

“Desde TO THE WONDER de Terrence Malick y NYMPHOMANIAC PARTES 1 y 2 de Lars Von Triers, Magnolia Pictures siempre ha defendido historias que profundizan en lo que nos hace humanos”, dijeron Weitzman y Corirossi. «Cuentos que pueden compartirse con las generaciones venideras, como Narnia, Oz y El color púrpura. Cuando John Ford creó Monument Valley, estaba preparando el escenario para lo que con el tiempo se convertiría en ‘Napa Valley'».

El productor Mike Rosenstein añadió: «Elegimos Magnolia por su entusiasmo por que el público experimente THE NAPA BOYS en la pantalla grande. Son un socio soñado para hacer que la gente en los cines vuelva a reír juntos durante muchos años y muchas secuelas y precuelas por venir».

«Estamos muy contentos de que los Napa Boys hayan confiado en nosotros para seguir siendo administradores de esta franquicia histórica», dijeron los codirectores ejecutivos de Magnolia Pictures, Eamonn Bowles y Dori Begley. «No podríamos estar más entusiasmados de llevar la nueva cosecha al público de todo el mundo».

Magnolia está planeando su estreno en cines para principios del próximo año. El acuerdo fue negociado por el vicepresidente senior de adquisiciones de Magnolia, John Von Thaden, con CAA Media Finance en nombre de los realizadores.