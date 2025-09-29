Los derechos de la gente y convertirse en una fuerza impulsora económica

Bogor, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto enfatizó el compromiso de su gobierno de luchar por los derechos de las personas a viviendas decentes mientras hace que el sector de la vivienda sea una fuerza impulsora para el crecimiento económico nacional.

Prabowo reveló esto al entregar comentarios en el acuerdo masivo de 26,000 KPR FLPP y la transferencia clave en el área de Cileungsi, Bogor, lunes 29 de septiembre de 2025.



El presidente Prabowo estuvo presente en el evento FLPP KPR y las claves para la llave de Cileungsi Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

«Hermanos y hermanas, la vivienda es muy importante, y la vivienda es lo que también puede ser además de satisfacer las necesidades que son muy importantes para las personas, especialmente aquellas que son de bajos ingresos, la vivienda también puede y siempre ser un motor económico. Motocicletas del desarrollo económico», dijo Prabowo.

Prabowo también enfatizó el objetivo principal del gobierno en el desarrollo de viviendas públicas que alcanzó los 3 millones Casa.

«Por lo tanto, damos un objetivo muy alto de 3 millones de casas. El objetivo siempre es alto, el objetivo debe ser perseguido, debemos lograr, recuerdo las palabras de nuestro Proclamador Bung Karno. Cuelgue sus objetivos tan altos como el cielo, si no llega lo menos que cae entre las estrellas», dijo.



En el mismo momento, Prabowo también expresó optimismo para los logros gubernamentales en otros sectores como alimento, energíay programa gratuito de alimentación nutritiva.

Prabowo aseguró que el desarrollo de viviendas públicas continuaría y se fortalecería, junto con los esfuerzos para mantener la seguridad nacional de alimentos y energía.

«Estoy seguro de que el próximo año habrá más casas que podamos construir. Nuestra vivienda está asegurada, aseguramos alimentos, nuestra energía está asegurada. Todo para la gente de Indonesia», concluyó.