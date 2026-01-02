Los derechos de custodia de los hijos se acuerdan mutuamente

Bandung, VIVA – Acuerdo custodia de los hijos se convirtió en el punto principal revelado en la primera audiencia de la demanda de divorcio entre miembros de la RPD de RI Atalia Praratya y el exgobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, en el Tribunal Religioso de Bandung (PA), miércoles (31/12/2025). Ambas partes acuerdan cuidar de los niños juntas en el interés superior de los niños.

La abogada de Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, dijo que en la demanda de divorcio no había ninguna disputa sobre la custodia de los hijos. Atalia y Ridwan Kamil acordaron seguir cuidando a los niños juntos por el interés superior de los niños.

«Acordaron cuidar al niño juntos», dijo Debi Agusfriansa en el Tribunal Religioso de Bandung, Java Occidental, el miércoles (31/12/2025) de la semana pasada.

Atalia Praratya en el tribunal religioso de Bandung Foto : Cepi Kurnia/tvOne/Bandung

Debi explicó que el acuerdo de custodia compartida fue uno de los puntos importantes de la demanda que se leyó en el juicio inicial. Según él, ambas partes dan prioridad al interés y al futuro del niño, para que en el proceso de divorcio no haya lucha por la custodia.

Aparte de eso, Debi también reveló que Atalia Praratya y Ridwan Kamil no han vivido en la misma casa durante unos seis meses. Sin embargo, la comunicación sobre el cuidado infantil sigue funcionando bien.

Enfatizó que la demanda de divorcio es puramente una cuestión doméstica, no porque haya otra mujer y no esté relacionada con el caso legal que actualmente enfrenta Ridwan Kamil, incluidas las cuestiones relacionadas con la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK). (Reporte de Cepi Kurnia, tvOne, Bandung)