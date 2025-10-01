Los derechos de Cineflix revelan las primeras imágenes de ‘Hildur’ de Iílico finlandés

Uno de Derechos de cineflix‘Tentpole muestra encabezando su Mipcom Slate con guión, «Triste«Se destaca como un crimen único» azul nórdico «. Basado en la trilogía más vendida por el autor de Islandia, nacido en Finlandés, Satu Rämö, el programa es más ligero, más humano que el tradicional noir nórdico, con los personajes principales: el oficial de policía islandés Hildur, encontrando el consuelo en el surf, como se revela en la primera imagen y su finckick jakob en Knitting.

En el thriller de crimen en inglés/escandinavo, el personaje principal Hildur lleva un trauma, la desaparición sin resolver de sus dos hermanas en su camino de la escuela 25 años antes. Now back in her hometown in Iceland, the cop (played by Ebba Katrín Finnsdóttir of “Vigdís,” “Reykjavík 112”) is drawn into the investigation of a series of crimes, flanked by unlikely allies: Finnish trainee officer Jakob (Lauri Tilkanen of “Deadwind”) and the German recruit Florian (Rick Okon of “Das Boot,” «Sisi 4») asignado por error a su equipo.

«Lo que nos atrapó inicialmente cuando estábamos buscando recoger la serie fue la narrativa convincente y original del programa», dijo Tom Misselbrook, SVP de Cineflix Rights, Scripted Sales and Development, sobre la serie de seis partes, producida por Finlandia. Tomar dos estudios e Islandia Sagafilm («El Ministro», «Stella Blómkvist». «Se lleva a cabo en un entorno increíblemente atmosférico en los fondos oeste de Islandia, y tiene un detective fuerte pero problemático, Hildur, en el corazón de la historia».

«Hildur es un thriller de crimen nórdico con un punto de diferencia que no hemos visto antes», insistió el ejecutivo de televisión. «Abraza el concepto de azul nórdico, que se inclina en el género de un thriller policial apasionante, pero también tiene ligereza.

Más allá del material en sí, Misselbrook dijo: «La IP también se destacó a nosotros a lo grande, adaptada de la trilogía Hildur más vendida de Satu Ramo, que ha vendido más de 1 millón de copias en 22 territorios. Entonces, reconocimos que la IP tenía una gran base de fanáticos preexistentes y el programa está previamente construido para llegar a una amplia audiencia».

Uno de los primeros a bordo en abordar la adaptación de la televisión, el propio autor experimentado y autora del crimen Matti Laine («El paraíso«» Bordertown «) dijo que estaba entre los más de 600,000 finlandeses que habían leído las novelas de Rämö cuando se abordaron por Take Two.» Era obvio por qué a la gente le encantaba el libro: la combinación del personaje principal que Hildur, su historia de fondo, su pasión, su vida en la pequeña ciudad islandesa de Ísafjörður, la oferta de la policía finlandesa que ofrece una gran organización para ella. Entonces el crimen azul nórdico es fresco; Dirigido por el personaje más que Whodunnit, con el paisaje helado que lo hace azul, no negro «.

El coguionista islandés Margret Örnolfsdóttir («atrapado», «El enigma de flate«), Dijo que su reacción inicial fue ligeramente diferente de Laine, ya que el primer libro de la serie» Hildur «aún no se publicó en Islandia cuando se le pidió que se uniera.

Triste Cortesía de Cineflix, Taketwo, Bjorgvin Hilmarsson

«Para mí fue alucinante escuchar sobre el éxito de» Hildur «en Finlandia. En cierto modo, era un poco escéptico al principio sobre la propia historia de SATU: un autor más vendido finlandés que vive en Islandia, en la región de Westfjord que conocía muy bien. Sentí irreal. Pero entonces, Satu ha vivido aquí 20 años y cuando leí la novela me sorprendió por su autoridad por su autenticidad.

También se introdujo por primera vez al concepto de crimen azul nórdico, el experimentado escriba islandesa dijo que «definitivamente captura el espíritu de hoy». “Nordic Noir es déjà vu; la gente está un poco harta de la oscuridad. Esto [sub-genre] Nos acerca a la vida real y el color azul es exactamente lo que he experimentado en Westfjords: hay tanta luz; ¡Puede ser una locura azul!

La directora Tinna Hrafnsdóttir, («Descendientes», «Vigdis») está de acuerdo con su colega islandés. «Es un azul nórdico debido a la historia de fondo de los asesinatos, combinados con la hermosa relación entre Hildur y Jakob, que es quizás lo que más amo. Como cineasta, quería enfatizar esa conexión humana. Pero luego el escenario Westfjords es un personaje importante en sí mismo», agregó. «Es un área llena de contrastes, con una mezcla de tristeza y belleza, ya que hemos tenido bastantes avalanchas trágicas y personas muriendo allí», subrayó.

Todos los creativos estuvieron de acuerdo en que reinterpretar la IP y usarla principalmente como inspiración fue por excelencia para la versión de TV. «Con cualquier adaptación de libro, es lo mismo: debes hacer que sea tuyo, especialmente con novelas del crimen», señaló Örnolfsdottir. «Puede que le encante el suspenso, pero a menudo es un quemador lento como lectura, por lo tanto, al adaptarlo para la pantalla, debe repensarse por completo. Inventar cosas nuevas, agregar nuevos personajes para mantener la atención de los espectadores sin cambiar los elementos centrales. Lo más importante es mantenerse fiel al corazón y el universo de la IP original».

«Teniendo en cuenta el éxito de los libros en Finlandia, solo pudimos fallar en adaptarlo, por lo que decidimos distanciarnos del material fuente, mientras nos manteníamos fieles a nuestra propia visión», agregó Laine. «Con nuestro programa, uno de los mayores cambios que hemos realizado es traer al personaje de Florian, que agrega carne y humor».

Hrafnsdóttir dijo que estaba extremadamente satisfecha con el lanzamiento de los tres actores principales Finnsdóttir, Tilkanen y Okon y la química natural entre ellos, visibles en la pantalla. También se aseguró de transformar físicamente a Finnsdóttir «conocido en Islandia con su largo cabello rubio» para adaptarse mejor a su personaje.

«Con mi equipo de cabello y maquillaje muy experimentado, acordamos empujar los rasgos de Hildur como una galleta dura en el exterior, pero con un corazón cálido. Le dimos a Ebba Katrín el cabello corto y oscuro. Como actriz, sé cómo cambiar su aspecto puede afectar su interpretación. Esa fue una gran decisión».

«Sin embargo, una cosa que no pude controlar fue el clima», agregó el director que dijo que «rezó» para que se nieve. «No lo entendimos todos los días, pero lo hicimos funcionar».

Al comentar sobre la colaboración de finales islandeses, Take Sara Norberg, una de las productores ejecutivos, dijo que era «muy fructífero y bastante excepcional». Subrayando que «normalmente, Islandia y Finlandia están al margen de las asociaciones nórdicas centrales, como la más pequeña de las naciones nórdicas», dijo IPR.VC y los derechos de Cineflix que entraron en una etapa temprana.

El espectáculo está programado para emitirse a principios de 2026 en el streamer Ruutu de Nelonen en Finlandia.

Misselbrook dijo que hasta ahora los derechos de Cineflix han recibido un fuerte interés de los compradores y espera anunciar la primera preventa en breve. «En MIPCOM, presentaremos a nuestros compradores a la serie de una manera más detallada en las reuniones de lanzamiento, incluidas algunas imágenes detrás de escena y tendrá una importante presencia de marketing en nuestro stand. Luego tendremos los dos primeros episodios que seguir inmediatamente después del mercado», dijo.

En un momento en que los compradores son «cada vez más reacios al riesgo», tener «géneros reconocibles con un punto de diferencia, idealmente adaptado de una IP emocionante y con talento de primera clase frente y detrás de la cámara» es lo que Cineflix se esfuerza por la fuente «, agregó el ejecutivo de ventas, citando otros dos shows fuertes en los shows de Cineflix de Cineflix: el drama de Rté/BBC de Cineflix. Copiar vender libros y la comedia criminal australiana «Sunny Nights» protagonizada por Will Forte («The Four Seasons», «Last Man on Earth») y D’Arcy Carden («Nadie quiere esto»).