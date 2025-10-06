Los deportes profesionales son el foco principal del desarrollo de Mandalika

VIVA – El gobierno continúa fortaleciendo el ecosistema deporte Nacional, no solo en términos de logro, sino también a través del desarrollo del sector industrial y la profesionalidad deportiva.

El esfuerzo se vio en el Foro de Expertos Expertos para la implementación de deportes profesionales en la Zona Económica Especial (KEK) Mandalikaque fue realizado por el diputado para el desarrollo de la industria deportiva del Ministerio de Jóvenes y Deportes (Kemenpora).

Esta actividad fue inaugurada por el analista de políticas de experto asociado, Arman, y experto asociado, Judis Swandarta, que representa al asistente adjunto de deportes profesionales.

Este foro es un lugar para que el gobierno y las partes interesadas deportivas discutan la estrategia de fortalecer los deportes profesionales en Mandalika, que ahora se está desarrollando como un centro de actividades nacionales de turismo deportivo.

En el foro, uno de los centros de discusión es el apoyo de la regulación e incentivos para el desarrollo de infraestructura y actividades deportivas en el área de Kek.

Soporte de foro de expertos para la implementación deportiva profesional en áreas económicas

Esta política se refiere a la Ley No. 39 de 2009 con respecto a las zonas económicas especiales (KEK) que se ha actualizado a través de la Ley No. 6 de 2023 sobre el trabajo Cipta, y PP No. 40 de 2021 y PMK No. 237/PMK.010/2020 Jo. PMK 33/2021 relacionado con instalaciones fiscales y fiscales en el área.

«El área económica especial de Mandalika tiene un gran potencial para convertirse en un centro deportivo profesional nacional. No solo como un lugar MotogpPero también como un área que puede mover la industria deportiva de aguas arriba a abajo «, dijo el Dr. Arman.

Agregó, se espera que el apoyo regulatorio y los incentivos fiscales, como la exención o reducción de IVA y PPH, alienten a los inversores a invertir en la construcción de instalaciones deportivas de clase internacional en Mandalika.

Mientras tanto, Judis Swandarta consideró que el desarrollo de áreas deportivas no solo podía depender de grandes eventos.

«Necesitamos construir un ecosistema deportivo que viva durante todo el año. Con el apoyo de los incentivos en Kek, los inversores serán más valientes en el desarrollo de academias, instalaciones de capacitación, eventos deportivos profesionales de manera sostenible», dijo.

También estaba presente Eko Kristianto, SH, MH, practicante de derecho deportivo del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, que enfatizó la importancia de sincronizar entre las políticas fiscales y las regulaciones deportivas.

«La certeza legal para inversores y organizadores es la clave principal para que nuestra industria deportiva pueda crecer saludable y profesional. Con este enfoque, los deportes no solo producen logros, sino que también se convierten en un nuevo motor económico en la región», enfatizó