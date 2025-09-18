Los deportados estadounidenses afirman que todavía están retenidos en Ghana, disputando la cuenta de los funcionarios







Al menos 11 de los 14 inmigrantes deportados por los Estados Unidos a Ghana todavía están detenidos en el Nación de África occidentalLos deportados y sus abogados dijeron a The Associated Press el miércoles, contradiciendo las afirmaciones de las autoridades ghanesas de que los deportados han sido enviados a sus países de origen.

Tres de los deportados hablaron con AP de las condiciones «terribles» bajo las cuales están detenidas en un campamento militar, el campamento de Bundase, en las afueras de la capital de Ghana, Accra. Dijeron que los 11 deportados que todavía están en Ghana incluyen cuatro nigerianos, tres togoleses, dos malianos y uno de Gambia y Liberia.

Un grupo de 14 inmigrantes fue deportado por primera vez por los Estados Unidos a Ghana el 6 de septiembre, dijeron los deportados, hablando con AP por teléfono bajo condición de anonimato por temor a su seguridad. El AP no pudo verificar de forma independiente su ubicación actual.

Al menos uno de los 14 ha vuelto a GambiaSu país de origen, según su abogado y presentaciones de la corte estadounidense. Se cree que otros dos fueron enviados a su país de origen de Nigeria, dijo el gambiano en una declaración presentada en la corte. Dijo que los tres fueron separados del resto a su llegada al aeropuerto de Accra.

Las afirmaciones de los deportados que todavía están detenidos en Ghana contradicen que el portavoz presidencial de Ghana, Felix Kwakye Ofosu, quien el martes le dijo a AP que todos los 14 deportados habían sido enviados a sus países de origen. El gobierno de Ghana dijo anteriormente que los 14 deportados eran todos nigerianos además de un gambiano.

Ofosu no respondió de inmediato a la investigación de AP el miércoles. La confusión en torno a las deportaciones refleja el ritmo vertiginoso al que la administración Trump ha avanzado con sus prioridades de inmigración, que los abogados dicen que ha llegado a costa de los derechos legales de los inmigrantes y, a veces, pone su seguridad en riesgo.

En entrevistas con AP, los deportados dijeron que no fueron contados por Autoridades estadounidenses Por qué estaban siendo deportados. Dijeron que algunos de ellos ya habían pasado entre 7 meses y un año en detención de los Estados Unidos y que algunos habían ganado sus casos de inmigración. El AP no pudo verificar de forma independiente sus registros judiciales.

También narraron un brutal proceso de deportación durante el cual algunos de ellos fueron esposados ​​y colocados en una camisa de fuerza en su vuelo a Ghana. «Algunos de nosotros nos estamos enfermando y tenemos malaria debido a la mala agua y la mala comida», dijo uno de los deportados sobre su condición en el campamento militar donde dijeron que están siendo retenidos, identificándose como un nigeriano que había vivido en los Estados Unidos durante 12 años.

`No dijeron nada. Nadie dijo nada sobre por qué me están deportando o dónde me enviaban «, dijeron los togoleses entre ellos, 28. Los abogados estadounidenses argumentaron en los tribunales que las deportaciones a Ghana fueron un intento de la administración de Trump para evadir las leyes de inmigración de los Estados Unidos que impiden que algunos de los hombres con protecciones legales sean devueltas a sus países de inicio donde su bienestar podría estar en riesgo. Un juez de US.

Meredyth Yoon, abogado que representa a cuatro de los deportados que permanecen en Ghana Y el director de litigios de los asiáticoamericanos que avanzan la justicia, le dijo a AP que la seguridad de sus clientes está en riesgo. «Temen que la razón por la que el gobierno ghanés insiste en que no están en el país es porque tienen miedo de que algo les suceda», dijo Yoon.

El Programa de Deportación de la Administración Trump ha enfrentado críticas generalizadas de expertos en derechos humanos que citan protecciones internacionales para solicitantes de asilo y cuestionan si los inmigrantes serán examinados adecuadamente antes de ser deportados. La aplicación de inmigración y aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional de su agencia matriz no respondieron de inmediato el miércoles a una solicitud de comentarios.

Enviar a los deportados a sus países a pesar de las órdenes legales que prohíben el temor a su seguridad es «parte de un patrón por parte del gobierno de los Estados Unidos de indiferencia extrema … a las obligaciones del gobierno y a las consecuencias humanas de su campaña de deportación masiva,` según Maureen A. Sweeney, abogado de inmigración y profesor de derecho de la escuela de la Universidad de Maryland Carey School of Law.

