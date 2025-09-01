Los demócratas rechazan las asignaciones de los miembros del parlamento indonesio

Yakarta, Viva – Presidente Partido demócrataAgus Harimurti Yudhoyono (A mí) afirmó que su partido rechazó la provisión de beneficios para Miembro del parlamento indonesioincluso en este caso Subsidio en el hogar.

Ahy tampoco quiere que la asignación de miembros del parlamento indonesio sea un problema prolongado.

«Decimos firmemente rechazar (la asignación de los miembros del DPR). Por lo tanto, significa que no queremos que sea un problema prolongado. Nos negamos porque una vez más, la atmósfera y la situación no son correctas», dijo Ahy en una conferencia de prensa en Puri Cikeas, Bogor, citado el lunes 1 de septiembre de 2025.

Ahy también lamentó a los miembros del parlamento indonesio que respondieron a las críticas al público con gestos menos comprensivos.

«Hay varios miembros de la junta que podrían revelarlo en menos simpatía», dijo.

Sin embargo, reiteró que todos los miembros del parlamento indonesio de la facción del Partido Demócrata enfatizaron y habían expresado el rechazo de los beneficios, incluso para la residencia.

Mientras tanto, el vicepresidente del Parlamento Indonesio, Sufmi Dasco Ahmad, enderezó anteriormente el problema de la asignación a domicilio de los miembros del Parlamento que habían dibujado una polémica.

Dijo que el fondo de asignación de la Casa por valor de Rp50 millones por mes no se administró durante cinco años completos. Más bien, solo dado por un año.

Dasco explicó que los fondos solo se entregaron desde octubre de 2024 hasta octubre de 2025. Después de eso, los miembros del DPR ya no reciben subsidios mensuales de la casa.

«Así que repito que el miembro del DPR recibe una asignación de vivienda cada mes 50 millones, desde octubre de 2024 hasta octubre de 2025. ¿Cuál del dinero se utilizará para los contratos de la Cámara durante el plazo del cargo del miembro del DPR cinco años, a saber, 2024-2029», dijo?