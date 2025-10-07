Los demócratas de Trump Rayu aprueban el proyecto de ley de financiación para finalizar el ‘cierre’

Washington, Viva – Presidente de los Estados Unidos (COMO) Donald Triunfo declarar listo para negociar con Partido demócrata sobre subsidios servicios de salud Para romper el punto muerto sobre el cierre de un gobierno sostenible, antes de finalmente retirar la oferta.

Trump culpó al cierre del gobierno, que ahora está entrando en el séptimo día, a los demócratas en una carga en las redes sociales.

Dijo que tuvieron que poner fin al cierre del gobierno antes de que las negociaciones sustantivas pudieran comenzar con respecto a la política de servicio de salud, el problema principal que subyace en el cierre del gobierno.

«Estoy feliz de trabajar con los demócratas sobre sus políticas fallidas de servicio de salud, o lo que sea, pero primero deben permitir que nuestro gobierno vuelva a abrir. De hecho, ¡deben reabrir nuestro gobierno esta noche!» Trump escribió en la carga de la verdad social el lunes por la noche.

Edificio del Congreso de los Estados Unidos, Capitolio.

Unas horas antes en la sala oval, Trump dijo a los periodistas que quería «ver el acuerdo hecho para grandes servicios de salud», según CBS News.

«Estamos negociando con el Partido Demócrata que puede producir cosas muy buenas, y hablo de cosas buenas relacionadas con los servicios de salud», dijo Trump citado.

Los demócratas niegan a los reclamos de Trump

El líder minoritario del Senado de Chuck Schumer, uno de los más altos miembros del Partido Demócrata, rápidamente negó que el Partido Demócrata estaba negociando con Trump. «Esto no es cierto», dijo Schumer en un comunicado compartido en X.

«Si el Partido Republicano finalmente está listo para sentarse y terminar algo relacionado con los servicios de salud para las familias estadounidenses, el Partido Demócrata estará presente, listo para hacerlo realidad», agregó Schumer.

La declaración de Trump surgió cuando el Senado el lunes por la noche, nuevamente no pudo aprobar un proyecto de ley patrocinado por los republicanos para extender el presupuesto del gobierno hasta finales de noviembre.

Voz 52 votos respaldados, 42 votos opuestos, menos ocho votos de los 60 votos necesarios para aprobar el proyecto de ley, según el registro de voz del Senado.

El Partido Demócrata posee una minoría en las dos asambleas del Congreso, e intentan utilizar el proyecto de ley de presupuesto para obligar al Partido Republicano a negociar el presupuesto de salud crucial.