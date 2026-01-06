Los demócratas apoyan las elecciones regionales elegidas a través del DPRD: la democracia debe mantenerse viva

Jacarta – Fiesta Demócrata expresó su apoyo a la elección de jefe regional (Elecciones regionales) a través de DPRD. Los demócratas consideran que este mecanismo es una consideración porque puede fortalecer la eficacia del gobierno regional.

«Los demócratas ven la elección de jefes regionales por parte del DPRD como una opción que merece una seria consideración, especialmente para fortalecer la eficacia del gobierno regional, mejorar la calidad del liderazgo y mantener la estabilidad política y la unidad nacional», afirmó el secretario general del Partido Demócrata, Herman Khaeron, en una declaración escrita, el martes 6 de enero de 2026.

Ilustración de la boleta electoral

Herman enfatizó que su partido siempre ha estado en las filas del presidente Prabowo Subianto en respuesta al sistema de elección de jefes regionales.

Consideró que las elecciones regionales a través del DPRD eran un sistema legítimo. democracia Indonesia.

«Esta actitud se aparta de las disposiciones de la Constitución de 1945 que otorga al Estado la autoridad para regular el mecanismo de selección de jefes regionales a través de la ley. Por lo tanto, tanto las elecciones directas como a través del DPRD son opciones válidas en el sistema democrático indonesio», dijo.

Sin embargo, las discusiones sobre el mecanismo para las elecciones regionales seleccionadas a través del DPRD deben prepararse cuidadosamente y estudiarse con mayor profundidad. Porque, afirmó, las elecciones regionales también conciernen a los intereses del pueblo.

Herman espera que este mecanismo pueda discutirse de forma transparente y abierta al público.

«Por lo tanto, la discusión de esta política debe llevarse a cabo de manera abierta, democrática e involucrar la participación pública, de modo que cada decisión que se tome refleje la voluntad del pueblo y el espíritu de la democracia», dijo Herman.

«Para el Partido Demócrata, el principio es claro, sea cual sea el mecanismo elegido, la democracia debe permanecer viva, la voz del pueblo debe seguir siendo respetada y la unidad nacional debe mantenerse siempre como base principal de la vida nacional y estatal», continuó.

Esta elección regional a través del DPRD fue propuesta por el Partido Golkar. Esta es una de las recomendaciones elaboradas en la Primera Reunión de Liderazgo Nacional 2025 (Rapimnas) del partido.

Ilustración de las papeletas de votación en las elecciones.

El presidente del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia, en un comunicado de prensa del domingo 21 de diciembre de 2025, dijo que la recomendación se presentó como una forma de implementar la soberanía popular, con énfasis en la participación pública en el proceso de implementación.