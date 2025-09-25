Los delitos de investigación penal investigan los casos de envenenamiento de MBG

Yakarta, Viva – Dirección de delitos económicos especiales Bareskrim Polri proporcionar asistencia para manejar presuntos casos envenenamiento En la implementación de programas de alimentación nutritivos gratuitos (Mbg) Realizado por las filas de Polda.

«Estamos ayudando al proceso de manejarlo para que podamos obtener hechos para la seguridad alimentaria en sí», dijo el Director de Delitos Económicos Especiales (Tipideksus) Bareskrim Polri Brigadier General Helfi Asfi Assegaf en el edificio Bareskrim Polri, Yakarta, Jueves.



West Bandung Regent, Ritchie Ismail revisó víctimas de envenenamiento de MBG

La asistencia incluye verificar el proceso de guardia de seguridad alimentaria que se servirá, desde aguas arriba hasta aguas abajo.

«Más tarde de los resultados de la verificación y la asistencia, por supuesto, el estuario da recomendaciones al gobierno, especialmente a los organizadores del propio MBG», dijo.

Dittipideksus Bareskrim Polri ha visitado varias regiones para brindar asistencia, una de las cuales se encuentra en las islas Banggai Regency, Central Sulawesi.

El miércoles 24 de septiembre, el equipo de investigación penal de la policía revisó la cocina de la Unidad de Cumplimiento de Servicios de Nutrición (SPPG) en la regencia de las Islas Banggai después del supuesto incidente de envenenamiento del programa MBG.

«Acompañamos al equipo de investigación criminal que vino directamente a ver las condiciones en el lugar», dijo el jefe del jefe de policía de Banggai, el comisionado senior Ronaldus Karurukan.

El equipo dirigido por el segundo investigador penal asociado de nivel de Dittipideksus Bareskrim Polri Comisionado de Policía Afrisal llegó a la ubicación el miércoles 24 de septiembre, para realizar exámenes de campo mientras recopilaba datos e información relacionada con el caso.

El jefe de policía dijo que su partido acompañó a los investigadores en una revisión exhaustiva en la cocina SPPG, que se creía que era una fuente de lugares de alimentos procesados.

El equipo de investigación tiene un diálogo con los empleados de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) y verifica cada habitación en la cocina para identificar las posibles causas de los eventos.

Mientras tanto, los datos del Hospital Trikora Salakan registraron hasta 335 estudiantes experimentaron síntomas de dolor de estómago y náuseas después de consumir alimentos el día del incidente, miércoles 17 de septiembre de 2025.

El jefe de policía enfatizó que el estado de este caso todavía estaba en proceso de investigación, y el equipo todavía estaba tratando de reunir pruebas sólidas. (Hormiga)