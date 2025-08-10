Los delfines proyectados para correr para Elite QB en 2027

Miami Dolphins jugador de ataque, TraseroNo está realmente en el asiento caliente. Y ciertamente menos que el entrenador en jefe, Mike McDaniel, quien podría enfrentarse a una cuarta temporada crítica como entrenador en jefe de la franquicia.

Pero dado tanto su pobre registro de lesiones como su lucha en la postemporada, particularmente en el clima frío, no es inconcebible que en los próximos años, los Dolphins puedan comenzar a buscar en otro lugar su QB del futuro.

Y eso es exactamente lo que Tyler Sullivan de CBS Sports predice que puede suceder, ya que propone que Miami podría ser uno de los mejores del equipo para aprovechar la oportunidad de reclutar a Arch Manning cuando probablemente declara durante el draft en dos temporadas, en 2027.

«Las preguntas que rodean la disponibilidad de Tua Tagovailoa cada semana continúan siendo festionando (sin mencionar su juego más adelante en la temporada en un clima más frío)». Sullivan escribió El jueves, «todo esto podría llegar a un punto crítico tan pronto como esta temporada, pero ¿qué pasaría si los Dolphins Brass decida darle a este grupo una temporada más, especialmente si pisan agua este año?»

Los delfines podrían cortar los lazos con TuA después de la temporada 2026

Sullivan cree que, aunque es poco probable que Tua salga después de esta próxima temporada en 2025, los Dolphins pueden alejarse del antiguo QB de Alabama después de la temporada 2026 si no puede pasar la primera ronda de los playoffs.

“If the dam instead breaks in 2026, Miami could get out of Tagovailoa’s contract rather easily after that season. Per Over the Cap, the veteran quarterback has no guaranteed money due to him in the final two years of his deal (2027 and 2028) and would create cap savings of $36.6 million (2027) and $57.4 million (2028) over that stretch. Essentially, they’d have a window to clear the deck on the QB Gráfico de profundidad, lo que les permitiría marcar el comienzo de Manning bastante sin problemas.

Si decidieran alejarse de McDaniel en esa coyuntura también, el atractivo de conseguir que Manning se desarrolle a su mariscal de campo haría que los delfines posiblemente el trabajo más deseable ese ciclo «.

¿Cómo se ve el futuro de los delfines en QB?

Los números en el contrato de Tua claramente tienen controversia, como Lugar Especifica que el equipo solo ahorraría alrededor de $ 18 millones al cortarlo en el formato estándar del 1 de junio.

Sin embargo, si fuera designado como un recorte posterior a junio, el equipo ahorraría alrededor de $ 37 millones en 2027, según lo citado por Sullivan, aunque también incurrirían en un tope muerto de $ 18.4 millones en 2028, cancelando algunos de los beneficios de mariscal de campo novatos en dos de sus cuatro temporadas más baratas en un futuro rookie.

Manning aún no ha comenzado para los Longhorns, y mucho menos convertirse en un top, o incluso la mejor elección dentro de dos años. Pero se cree ampliamente que es uno de los mejores talentos de mariscal de campo de los últimos años, y ahora con dos años sentados detrás de titular anterior e, irónicamente, ahora Dolphin, Quinn EwersPodría estar listo para destruir algunos estragos en la SEC durante los años siguientes.

Todo esto es especulativo en este momento, pero ciertamente no hay garantía de eso; si la marcha no mejora para Tua y Miami; La franquicia no se moverá tanto de su llamada como entrenador en jefe en el futuro cercano.