Los delfines más pequeños del mundo realizan bailes impresionantes, revela el estudio







Un nuevo estudio de la Universidad de Auckland ha descubierto la sorprendente coreografía submarina del marine más pequeño del mundo. delfínPero también puede enredarse en equipo de pesca. Hasta el estudio de 2025 publicado en Conservation Letters, se sabía poco sobre el rango completo de los bailes que realizan estos delfines debajo de las olas.

Los investigadores arrojan luz sobre su mundo submarino oculto, revelando maniobras acrobáticas previamente desconocidas, inmersiones profundas y estrategias de alimentación. Estos impresionantes comportamientos destacan los desafíos de conservación que enfrentan estos delfines en peligro de extinción a medida que su población ronda los 15,000.

El estudio mostró que los delfines usan regularmente áreas más allá de las protecciones que los científicos ya habían establecido en base a datos limitados, si no defectuosos. Los delfines de Héctor pueden y se sumergirán en profundidades donde el equipo de pesca puede estar presente. Como resultado, las protecciones actuales solo reducen parcialmente el riesgo de captura incidental. Con los nuevos datos, los científicos pueden evaluar mejor las amenazas y diseñar estrategias de conservación más efectivas al comprender los complejos comportamientos submarinos de los delfines.

