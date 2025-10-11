Los decorados de ‘El beso de la mujer araña’ se inspiraron en los musicales de Vincente Minnelli

Director Bill CondónLa visión de adaptación “El beso de la mujer araña” para la gran pantalla fue inspirarse en los antiguos musicales de MGM, concretamente en las producciones de Vincente Minnelli de la época dorada de Hollywood.

La novela de Manuel Puig de 1976, “El beso de la mujer araña”, fue llevada al cine por primera vez por el director Héctor Babenco en 1985. La versión de Condon, ahora en cines, está basada en el musical de Terrence McNally, John Kander y Fred Ebb. protagoniza Jennifer López en los papeles duales de la diosa de la pantalla Ingrid y la sensual y seductora Aurora.

Condon le ordenó al diseñador de producción Scott Chambliss que «imitara lo más fielmente posible el estilo de esas películas y no lo filtrara según los gustos contemporáneos». Esas películas incluyeron «Un americano en París», «Gigi» y «Ziegfeld Follies».

Sin embargo, la trama de la película hizo que Chambliss sintiera que estaba haciendo dos películas en una. Ambientada en la Argentina de 1983, mientras una dictadura militar gobierna el país, Luis (Tonatiuh), un escaparatista gay, está encarcelado con Valentín (Diego Luna), un preso político. Luis cuelga un cartel de su estrella de cine favorita, Ingrid, y pasa su tiempo fantaseando con Ingrid como Aurora.

Para los espectaculares números musicales, que suenan como una fantasía en la mente de Luis, Chambliss dice: «Siempre nos referíamos a Vincente y su trabajo». Y añade: «A veces, eran sus películas menos exitosas las que buscábamos en busca de inspiración, como ‘Yolanda y el ladrón'».

Para diseñar la celda de la prisión, Chambliss explica: «Al observar esa pequeña celda y el drama de esos dos hombres y el horror de la prisión en la que se encontraban, sentí que esta prisión tenía que ser operística en su dramatismo y en su estilo visual. Eso es lo que nos llevó directamente al lugar que elegimos para ser nuestra prisión en Montevideo, que es esta gran y aterradora ruina de lo que solía ser una prisión».

Las dos historias están íntimamente unidas a través de los personajes. Para La guarida de Aurora, Chambliss se inspiró en los musicales de la época dorada de Hollywood, concretamente en la película de 1953 “Sombrero.“Cyd Charisse está bailando en un estudio de sonido en la cima de una montaña falsa con el fondo pintado en dos dimensiones justo detrás de su cabeza y estas esculturas y rocas de aspecto ridículo. Es lo más fabuloso que jamás haya existido», dice. La pura artificialidad de esa escena era algo que él y Condon querían capturar. «La guarida de la Mujer Araña en sí era el momento perfecto para hacerlo».

Chambliss confirmó que no se utilizaron trucos de efectos visuales en la película, «excepto para insertar algunos fondos profundos cuando necesitábamos». La telaraña de Aurora estaba hecha de hilo y pegamento, muy en la línea de cómo se creaban los antiguos musicales. Chambliss dice: «Es lo más antiguo posible y fue muy divertido».