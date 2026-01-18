Los Dbacks se niegan a reabrir las negociaciones comerciales para su franquicia Slugger

Getty

El Diamondbacks de Arizona han sido claros durante semanas sobre cuál es su posición Ketel Martey nuevos informes de MLB.com venció al escritor Steve Gilbert refuerza que nada en el pensamiento de la organización ha cambiado, sin importar cuán fuerte sea el ruido exterior.

Incluso después Alex Bregman aterrizó con los Cachorros y Boston dio un giro al firmar Guardabosques Suárezlos Diamondbacks son no reabrir las discusiones comerciales. Marte se queda quieto y el gerente general Mike Hazen no tiene intención de revisar un proceso que cree que ya siguió su curso.

Esa claridad es importante, especialmente en un momento en el que la especulación tiende a resurgir en el momento en que otro club se queda sin una estrella. Desde la perspectiva de Arizona, el punto de control del receso de temporada ya pasó. Hazen fijó una fecha límite, los equipos hicieron sus mejores ofertas y ninguna justificaba debilitar la plantilla.

Por qué Hazen está trazando una línea dura

Según GilbertEl razonamiento de Hazen va más allá de la simple construcción de una plantilla. La credibilidad, tanto dentro como fuera de la organización, está en el centro de la decisión. Hazen ha enfatizado que la palabra de un gerente general tiene peso, ya sea con otras directivas o con los jugadores en la casa club.

Decirle a Marte directamente que las conversaciones comerciales han terminado, sólo para revertir el rumbo días después, socavaría la confianza. Hazen ha sido explícito en que no es así como él opera y que las relaciones a largo plazo importan más que extraer valor marginal de una situación que ya resultó inviable.

Marte sigue siendo fundamental para el plan competitivo de Arizona y se reunirá con Hazen antes de los entrenamientos de primavera. Los Diamondbacks no lo ven como un activo móvil, sino como una fuerza estabilizadora en una plantilla que todavía está en modo de ganar ahora.

Estabilidad sobre reacción a medida que el Oeste de la Liga Nacional se endurece

También hay una realidad competitiva que moldea la postura de Arizona. Mientras la especulación se agita en otros lugares, el Dodgers de Los Ángeles Continuar acumulando talento de élite a un ritmo agresivo. En ese entorno, los Diamondbacks no pueden permitirse el lujo de una volatilidad autoinfligida.

Con Marte anclando la alineación junto a Corbin Carroll, Gabriel Moreno y Geraldo Perdomo, Arizona cree que tiene un núcleo capaz de igualar ofensivamente a cualquiera en la liga. Destituir a Marte en esta etapa no sería un giro: sería una concesión.

En consecuencia, el enfoque de la organización ha cambiado. En lugar de revisar las hipótesis comerciales, los Diamondbacks se están concentrando en mejoras incrementales, particularmente en el bullpen, donde se espera que el crecimiento interno y los refuerzos a mitad de temporada eleven el techo del grupo.

Los informes de Gilbert también destacan cómo Arizona está manejando los efectos dominó de otros movimientos en el roster. La llegada de Nolan Arenado remodela el panorama del cuadro, mientras que se espera que jugadores como Blaze Alexander encuentren oportunidades en otras partes del diamante en lugar de desaparecer por completo de la alineación.

En el lado del pitcheo, Arizona continúa agregando profundidad sin perseguir etiquetas llamativas. Hazen ha reconocido que es posible que no esté disponible un cerrador tradicional de la novena entrada, pero la organización cree que una combinación de brazos que regresan y relevistas jóvenes puede estabilizar el bullpen con el tiempo.

En ese contexto más amplio, la situación de Marte ya no es un argumento: es una base. Los Diamondbacks tomaron su decisión, la comunicaron claramente y alinearon la plantilla en torno a ella.

A medida que se acercan los entrenamientos primaverales, el mensaje de Arizona es consistente e intencional: el plan con Ketel Marte no ha cambiado. En una división donde los rivales aumentan constantemente, los Diamondbacks apuestan a que la convicción y la continuidad importarán tanto como el poder de las estrellas.