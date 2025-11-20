Los Dallas Mavericks pierden guardia por una lesión que pone fin a su temporada

El Mavericks de Dallas tener el infracción peor valorada en la NBA. Una gran razón para ello es el hecho de que Antonio Davis Sólo ha jugado cinco partidos esta temporada. Sin él en la cancha, no tienen un anotador confiable.

Las lesiones en la posición de armador también han limitado la destreza ofensiva de Dallas. Kyrie Irving Todavía se está recuperando de un desgarro del ligamento anterior cruzado que sufrió hace un año. Dante Exum Todavía tiene que jugar esta temporada como armador suplente.

Dallas tenía la esperanza de recuperar a Exum en algún momento, pero eso ya no sucederá. Han perdido a Exum por esta temporada.

El escolta de los Dallas Mavericks, Dante Exum, se someterá a una cirugía que pondrá fin a su temporada

La temporada de Exum ha terminado antes de empezar. Se someterá a una cirugía de rodilla que pondrá fin a su temporada, según Shams Charania de ESPN. Eso significa que los Mavericks tendrán que navegar el resto del año dependiendo de D’Angelo Russell para ejecutar la ofensiva hasta que Irving regrese.

Los Mavs firmaron a Exum antes del inicio de la temporada 2023-24. En partes de tres temporadas en Dallas, Exum acaba de jugar 75 partidos. Probablemente este sea el final del camino para él, ya que fue etiquetado como un jugador propenso a lesionarse incluso antes de encontrar su camino a Dallas.

Exum estuvo fuera de la liga durante dos años antes de terminar firmando con los Mavericks. Cuando estuvo sano, jugó poco menos de 20 minutos por partido desde el banquillo para Dallas. Ahora, no tendrán sus servicios disponibles en absoluto.

Los Mavericks necesitan ayuda de armador

Si los Mavs quieren cambiar las cosas y llegar a los playoffs, es imprescindible abordar la posición de armador. Dallas tiene la tercer peor ratio de asistencia en la liga, lo que significa que el movimiento del balón es un problema. Agregar un base armador es imprescindible para ellos si quieren competir.

Ver la ofensiva de los Mavs sin ver la pelota en movimiento tiene que volver loco a Jason Kidd. Por eso empezó la temporada jugando Bandera de Cooper en el armador. Realmente no tenía mejores opciones. Ese sigue siendo el caso.

Exum está en un contrato de un año con los Mavericks. Es poco probable que regrese a Dallas el próximo año.