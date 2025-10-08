Los dalits son atacados independientemente de su posición: Mallikarjun Kharge







Presidente del Congreso Mallikarjun Kharge El miércoles afirmó que no hay respeto por los ciudadanos dalit bajo el gobierno del Centro, ya sea una persona común o alguien que ocupa un alto cargo.

Se refería a un incidente reciente en el que un abogado intentó arrojar un zapato al presidente del Tribunal Supremo de la India, BR Gavai, en la Corte Suprema y al presunto linchamiento de un hombre de la comunidad Valmiki en Uttar Pradesh.

el exigió castigo para aquellos que quieren arrebatar los derechos fundamentales del pueblo en nombre de «Manusmriti y Sanatana Dharma» y perturbar la paz en la sociedad.

«Una persona que dice ser abogado ha intentado arrojar un zapato al presidente del Tribunal Supremo de la India tomando el nombre de una religión. Lo he condenado personalmente, también en nombre del partido. Sonia Gandhi y Rahul Gandhi (líderes del Congreso) también lo han condenado. Aunque tarde, nuestro primer ministro también lo ha condenado», dijo Kharge.

En declaraciones a los periodistas aquí, dijo que el gobierno debería tomar medidas estrictas contra la persona que intentó insultar al Jefe. Justicia en el Tribunal Supremo en nombre de la religión y sobre la base de una ideología para destruir la sociedad.

«Digo con tristeza que el tipo de reacción después de este incidente que vino de los abogados, los gobiernos y los partidos políticos no fue a mayor escala, pero algunos estados progresistas, también defensores del pensamiento progresista y líderes de partidos políticos lo han condenado», dijo, lamentando que públicamente el incidente no generó una condena a gran escala en todo el país.

En un incidente impactante y sin precedentes, un anciano abogado intentó arrojar un zapato a Gavai en su sala de la Corte Suprema el lunes. Mientras se lo llevaban, se escuchó al abogado gritar: «Sanatan ka apman nahi sahenge» (no tolerará insultos a Sanatan Dharma).

Kharge también condenó el linchamiento de un hombre de la comunidad Valmiki en el distrito de Raebareli de Uttar Pradesh y dijo que muestra hasta qué punto se ha deteriorado la ley y el orden en Uttar Pradesh.

Dijo que si el hombre hubiera cometido algo malo, se podría haber registrado un caso y atraparlo. detenidoen lugar de que la gente se tome la justicia por la mano.

Citando ambos incidentes, el jefe del AICC afirmó que los ciudadanos dalit, ya sea una persona común o alguien que ocupa un alto cargo, «no hay respeto bajo este gobierno».

«Tenemos que luchar, en lugar de quedarnos callados, si una persona que ocupa el puesto de Jefe Se insulta a la justicia arrojándole un zapato, ¿cuál será la condición de un hombre común o de un funcionario o empleado?»

Condenando el incidente y exigiendo un castigo estricto para el individuo que intentó arrojar el zapato alegando que sus principios fueron desafiados o heridos, Kharge dijo: «… No quiero usar esto políticamente. Ciertas organizaciones están creando tal mentalidad en la sociedad. Condeno a las organizaciones que están creando tales mentalidades y están difundiendo tal ideología… nadie debería incitar al fuego en la sociedad al insultante alguien.»

Al expresar su preocupación por la ideología del abogado, que no trata a los humanos como humanos y priva a las mujeres de su posición en la sociedad, Kharge dijo: «a pesar de 78 años de independencia, esta es la mentalidad…»

«Aquellos en nombre de Manusmruti y Sanatana Dharma todavía quieren arrebatar los derechos fundamentales de la gente. Esas personas deben ser castigadas. Aquellos que intentan perturbar innecesariamente paz en la sociedad debería ser castigado», añadió.

