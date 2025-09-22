Los cuidado de los adultos llegan a las heroínas adolescentes

El aborto se legalizó por completo en Corea del Sur hace cuatro años, pero por numerosas razones, obtener uno todavía presenta un obstáculo considerable para los protagonistas adolescentes en «»En camino a. » La característica de debut auspicioso de Yoo Jaein, su proyecto de graduación en la Academia de Artes del Cine después de varios cortos bien recibidos, está en gran medida impulsado por esa crisis logística.

Primero conocemos a Yun-Ji (Sim Su-Bin) mientras se está volviendo loco en el dormitorio de la escuela secundaria de las chicas por la noche, aunque con su comportamiento furtivo de luces de ciervo, apenas parece del tipo que oculta una vida extracurricular salvaje. Su compañera de cuarto es el desgaste, Brash Kyung-Sun (Lee Ji-Won), un Hustler nacido que monetiza su educación vendiendo cartuchos de sabor líquido de vapeo que ha comprado en línea a otros estudiantes demasiado jóvenes para comprarlos en el mostrador. Las dos chicas no podrían ser más inalietas y no son amigas. Ambos se sorprenden cuando su maestro de aula, el Sr. Han, no aparece ningún día por «razones personales» inexplicables. Pronto, su esposa Min-Yeong (Jang Sun) se abre a las instalaciones, exigiendo saber si alguien tiene una pista sobre su paradero en lo que rápidamente se convierte en un caso de persona desaparecida.

En realidad, Yun-Ji tiene una buena idea de por qué es Mia, aunque no puede decirlo: ella acaba de decirle al guapo de 36 años que lleva a su hijo, qué noticias tomó mal. Ahora está tratando frenéticamente de asegurar medios para terminar el embarazo, y tener menor edad (así como para que cualquiera de los padres sea de consentimiento) no puede aprovechar las opciones de la clínica estándar. Para obtener una píldora costosa en línea, ella «toma» dinero del alijo de lecho de vape de Kyung-Sun. El compañero está furioso, persiguiendo a Chase cuando Yun-Ji se apaga para recibir su entrega nocturna. Pero media hora en «en camino», su conflicto se convierte abruptamente en una alianza. Si bien Kyung-Sun ya había adivinado de alguna manera en el asunto ilícito de su compañero de cuarto, se sorprende a la simpatía al enterarse de su abandono durante el embarazo.

Ese es el primero de varios cambios tonales efectivos aquí, todos los cuales profundizan nuestra comprensión de los personajes de una manera inesperada pero orgánica. Más tarde, hay una comedia en forma de alcaparra en una funeraria, que luego surge en un conmovedor tete-a-tete entre Yun-ji y Min-yeong, revelaciones astutas de las casas rotas que dieron forma a nuestras jóvenes heroínas, un alboroto climático de la destrucción de Slapstick en una reunión escolar de emergencia y más.

Como escritora y directora, Yoo asume riesgos, se lleva a cabo con una destreza admirable, manteniendo un control discreto sobre sus expertos en expertos, piezas y ritmo (aunque, curiosamente, no se acredita ningún editor). El tenor discreto general de la película minimiza tanto el juicio moral como el estilo conspicuo, aunque ninguno de los dos falta por completo. No menos importante de sus inteligentes carreras finales es la forma en que, si bien los grandes problemas, abortar o no abortar, la infidelidad matrimonial, la explotación sexual de los jóvenes, siguen siendo preocupaciones confidenciales entre los protagonistas, este complejo escenario finalmente sorprende a casi todas las figuras periféricas abastecidas como un escandal sobre … vaporización.

Cuidado de no distraer de un enfoque de personaje íntimo, Yoo, sin embargo, elabora su escenario con cuidado, su presentación pulida ocasionalmente es interesante en la elección de composición y ubicación. La música juega un papel menor, ya que nuestras heroínas tienen demasiado en cuenta que necesitan mucho subrayado sonoro, y mucho menos para buscar la distracción del mundo de K-pop.