Los cuervos tienen una actualización desalentadora sobre el talentoso novato

El Ravens de Baltimore Encontré mucho que me gusta del liniero ofensivo Emery Jones Jr.Pero tendrán que esperar aún más para ver qué puede traer a la mesa.

La selección de tercera ronda, que aún no ha llegado al campo, no estará lista para el comienzo de la temporada regular mientras continúa rehabilitando su hombro reparado quirúrgicamente. El entrenador de los Ravens, John Harbaugh, reveló la noticia después del segundo juego de pretemporada de Baltimore, diciendo que es lo mejor para Jones seguir rehabilitando y no apresurarse a las cosas.

El novato de los Ravens, Emery Jones Jr.

«Sí, decepcionante, no va a llegar al comienzo de la temporada regular», dijo Harbaugh a los periodistas en una conferencia de prensa diaria. «Diría que el médico, el cirujano, lo mejor que puedo decirle, quiere asegurarse de que sea completamente correcto. Así es como debería ser. Respetamos eso. Va a tomar un poco más, por lo que no contaremos con él temprano en la temporada».

Si bien es comprensible que los Ravens no quieran apresurar a Jones y potencialmente empeorar la lesión, esta es una actualización decepcionante basada en plazos anteriores. En mayo, el La esperanza era Jones Estaría listo para el campamento de entrenamiento en julio, que ciertamente no era el caso, y ahora parece que el producto LSU perderá una fragmentación decente al principio de la temporada regular.

Jones es una perspectiva intrigante, una vez que sube al campo

Jones fue un tackle ofensivo sólido en LSU opuesto a la selección general No. 4 Will Campbell. Obviamente no tenía el mismo pedigrí que Campbell, a quien el Patriotas Redactado para anclar su línea ofensiva. De hecho, muchos expertos en Drat creen que Jones es más adecuado como guardia en la NFL.

El Mike Renner de CBS Sports se encuentra entre los que creen que Guard es la mejor apuesta de Jones y le dio a los Ravens una calificación A-Minus para la selección, creyendo que Jones podría beneficiarse del sistema de Baltimore y abordar la necesidad del equipo.

«Lo que me gusta del juego de este tipo es que tiene la construcción», dijo Renner en un desglose de video después de que Baltimore reclutó a Jones. “Más de 34 pulgadas, manos de 11 pulgadas, si solo lo apilan cómo se ve físicamente, cómo tiene sus 315 libras, es tan impresionante como cualquier otra persona en la clase de draft.

«El tipo tiene talento Uber, simplemente no se ha desarrollado en el campo de fútbol colegiado, pero es joven … Es solo un verdadero junior que sale. Para los Baltimore Ravens, que han hecho un buen trabajo desarrollando linieros ofensivos, es solo otro tipo para llegar a la tubería para ser ese lugar de guardia correcto o de la guardia de la izquierda que son problemas de problemas en este momento».

Cómo se acumula la línea O de los Ravens para 2025

El lado positivo para los Ravens, si quieres llamarlo así, es que han tenido tiempo de adaptarse a la ausencia de Jones. Tal como está ahora, es una unidad que probablemente se ubica en el medio de la liga. El tackle Ronnie Stanley y el centro Tyler Linderbaum son las únicas piezas realmente confiables, y hay un vacío que Smith podría haberse llenado de que Patrick Mekari saliera de Jacksonville.

Mientras tanto, el guardia polarizador Daniel Faalele espera más consistencia, y los Ravens necesitan que Roger Rosengarten tome un salto de año 2.

Dada parte de la incertidumbre, los Ravens podrían necesitar llevar a Jones en la mezcla lo antes posible.