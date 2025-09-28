Los cuervos obtienen una actualización importante sobre Te Isaiah probablemente antes del juego de los Chiefs

Antes de un gran enfrentamiento de la AFC con los Chiefs, el Ravens de Baltimore Obtuve algunas noticias de lesiones fantásticas sobre un contribuyente ofensivo clave. TE Isaías probablementequien se sometió a una cirugía de pie temprano en el campamento y aún no ha regresado al campo es Se espera que debute la temporada el domingo tarde contra los Chiefs. Está oficialmente listado como cuestionable y pasará por un entrenamiento previo al juego de antemano Para asegurarse de que está listo para ir.

Tanto Adam Schefter de ESPN como Ian Rapoport de los medios de comunicación de la NFL están informando las noticias. Probablemente sea una parte importante del plan de juego de los Ravens, tanto en los juegos por tierra como en el paso. Su capacidad para alinearse Split Out o en línea le da a la ofensiva de Baltimore una increíble versatilidad. Puede ser una ventaja en los conjuntos de jumbo de los Ravens para correr, utilizando 12 personas (dos extremos cerrados, un corredor) para crear ventajas de enfrentamiento mientras aún puede ejecutar rutas avanzadas contra esquinas y seguros.

Una ex selección de la cuarta ronda de la costa Carolina, probablemente es el arma receptora más dinámica de los Ravens al ala cerrada. La temporada pasada, tuvo 42 atrapadas para 477 yardas y seis touchdowns, estableciendo máximos de carrera en todas las categorías. Su regreso es un gran impulso para los Ravens en un lugar crítico.

La ofensiva de los Baltimore Ravens no está del todo bien

Las luchas de los Ravens en defensa para comenzar el año están bien documentados, pero la ofensiva tampoco ha estado sincronizada exactamente. Comenzaron el año con una explosión de 40 puntos en el camino contra los Bills y lo siguieron poniendo 41 en los Browns, posiblemente la mejor defensa de la liga.

Pero tras una inspección más cercana, algunos de esos números son un poco engañosos. Baltimore dejó caer un juego en casa contra los Lions la semana pasada, y aunque anotó 30 puntos, la ofensiva fue lenta durante la mayor parte del segundo y tercer trimestre. Mientras los Leones movían la pelota por el campo, algo se sintió sobre la ofensiva de Baltimore.

El principal culpable es probablemente la falta de los Ravens de un ataque correcto exitoso. All-Pro RB Derrick Henry corrió para 169 yardas en la Semana 1 contra los Bills, pero en los dos juegos desde que se combina para solo 73 yardas por tierra. La línea ofensiva de los Ravens no es tan fuerte como en años pasados, y el QB Lamar Jackson también está bajo una presión constante. Quizás el regreso de probablemente ayudará a la ofensiva a encontrar su ritmo.

Los Baltimore Ravens y los Chiefs necesitan este

¿Quién hubiera adivinado que dos de los principales contendientes de la AFC en las últimas temporadas serían 1-2 entrando en la Semana 4? No muchos, sin embargo, ahí es donde los Ravens y los Jefes están en vísperas de su enfrentamiento. Lo que se suponía que era una pelea de peso pesado entre dos de los monstruos de la liga es, en cambio, un momento desesperado para evitar un temido hoyo de 1-3 para comenzar la temporada.

Quien pierda este juego estará en una gran desventaja en la carrera de playoffs de la AFC. Los Ravens están en una división mucho más débil, por lo que tal vez puedan resistir mejor tal déficit. Pero no es común que 1-3 equipos terminen llegando a los playoffs. Ambos escuadrones son lo suficientemente buenos como para que una pérdida no sea una decisión de la muerte para sus esperanzas de playoffs, pero les deja muy poco margen de error en el futuro.