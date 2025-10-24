Los Cuatro Fantásticos establece la fecha de lanzamiento de la transmisión de Disney +: cómo verlo en línea

“Los cuatro fantásticos: primeros pasos” estará disponible para transmitir en casa en Disney+ a partir del 5 de noviembre después de recaudar 521 millones de dólares en la taquilla mundial durante el verano.

La película número 37 del Maravilla Cinematic Universe, “First Steps” llegó a los cines el 25 de julio, recaudando 117 millones de dólares en la taquilla nacional y 218 millones de dólares en todo el mundo: el fin de semana de estreno más fuerte del año para Marvel y el segundo estreno de superhéroes más fuerte del verano después de “Superman” de DC Studios.

Dirigida por Matt Shakman, “First Steps” es el segundo intento de Hollywood de reiniciar el cuarteto de superhéroes del mismo nombre en este siglo. “Los Cuatro Fantásticos” de Tim Story y su secuela, “Los Cuatro Fantásticos: El ascenso de Silver Surfer”, fueron distribuidas por 20th Century Fox en 2005 y 2007, respectivamente. Luego, Fox reinició la serie en 2015 con “Los Cuatro Fantásticos” de Josh Trank antes de que Disney comprara el estudio y adquiriera la propiedad en 2019.

“First Steps” se diferencia de sus predecesores por tener lugar en un mundo retro-futurista que no rehuye el estilo campestre de los años 60 del material original. Una historia de superhéroes brillante y optimista, se centra en los Cuatro Fantásticos como familia, presentando a los personajes en el apogeo de su notoriedad heroica en lugar de centrar la película en cómo obtuvieron sus poderes.

Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/La Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/La Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa. Julia Garner también interpreta a Silver Surfer junto a Ralph Ineson como Galactus y Paul Walter Hauser como Harvey Elder/Mole Man.

La película se unirá a otras películas de Marvel en Disney+ y los Cuatro Fantásticos regresarán a la pantalla grande el 18 de diciembre de 2026 en “Avengers: Doomsday”.