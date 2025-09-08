Los cuadros de Gerindra se acercan a la casa de Prabowo en Kertanegara, ¿qué pasa?

Yakarta, Viva – Cadros de fiesta Gerindra comenzó a acercarse a la residencia del Presidente de la República de Indonesia, así como al Presidente General del Partido Gerindra, Prabowo Subianto en la carretera Kertanegara IV, South Yakarta el lunes 8 de septiembre de 2025.

Los que vinieron parecían compactos con camisas blancas y pantalones con crema. Los cuadros de Gerindra que asistieron fueron examinados por Paspampres antes de que se les permitiera ingresar a la residencia de Prabowo.

Hubo una serie de élites de Gerindra que estaban presentes entre ellas, Kamrussamad, Andre Rosiade, Bob Hasan, Ahmad DhaniMulan Jameela, hasta Habiburokhman.

Luego, también asistió al Ministro de Secretario de Estado (Menesesneg) Prasetyo Hadi y al Presidente del MPR RI Ahmad Muzani En la residencia de Prabowo.

Cuando el equipo de medios le preguntó, Ahmad Dhani afirmó no saber exactamente qué se discutiría en una reunión en la residencia de Prabowo.

Sin embargo, explicó, la invitación para asistir a esta reunión se había recibido desde el lunes por la mañana.

«Esta mañana la invitación. Lo que sabemos (invitaciones) en el grupo del Parlamento Gerindra», dijo Ahmad Dhani a los periodistas el lunes 8 de septiembre de 2025.