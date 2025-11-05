Los criptoactivos no son solo tendencias

Jacarta – Plataforma de criptoactivos bitget cerrando una serie de asociaciones regionales con MotoGP, el evento de carreras de dos ruedas más grande del mundo en la serie de carreras Mandalika de Indonesia después de tres series de carreras anteriores en Italia, Alemania y España este año.

Bitget tuvo la oportunidad de realizar una entrevista exclusiva con Jorge Lorenzo como embajador de la marca asociación regional con MotoGP en la última sesión de clasificación del GP de Mandalika.

Como leyenda de las carreras de MotoGP con tres campeones mundiales, Jorge compartió su interesante experiencia sobre por qué decidió aceptar una asociación con esta empresa de la industria criptográfica.

«Sentí una sensación de química cuando probé Bitget por primera vez como plataforma de inversión. criptoactivos. Como corredor, siempre he creído en la precisión, el timing y la estrategia correcta. «La mentalidad es exactamente la misma que inculca Bitget», explicó.

Las asociaciones con la industria del deporte se han convertido en parte de la visión de Bitget para promover la tecnología y la adopción de conocimientos financieros entre la comunidad en general.

Bitget también quiere demostrar que los fundamentos entre deporte e inversión tienen el mismo valor: poder sobrevivir bajo presión en la toma de decisiones.

Como plataforma de negociación de inversiones en criptoactivos, Bitget ofrece funciones que pueden ayudar a los inversores a tomar decisiones más precisas, como elegir intervalos de tiempo basados ​​en segundos, minutos y hasta años, y funciones de información como Insight, News y Bitget Academy para ayudar a los inversores a realizar investigaciones antes de tomar decisiones.

La diferencia entre la industria del deporte y los criptoactivos es uno de los desafíos de Bitget en materia de alfabetización.

«Bitget es el lugar adecuado para comenzar porque tiene todo lo necesario, como Copy Trading, agentes de inteligencia artificial y funciones que ayudarán a los principiantes a no caminar solos», dijo Jorge Lorenzo.

Lo que explicó también está en línea con la nueva dirección que está tomando Bitget como UEX (Intercambio Universal) al proporcionar funciones que personalizan los perfiles de inversión individuales.

La nueva función Stock Asset se lanzó este año como una forma de adopción por parte de los inversores en activos tradicionales para facilitarles la inversión en activos bursátiles en plataformas de negociación de criptoactivos.