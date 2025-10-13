Los creativos españoles Diego San José y Elena Trapé en ‘Yakarta’ de Mediapro

Uno de Madrid El estudio Mediapro La exitosa serie con guión de Distribution en Mipcom, también en la programación de la competencia española Serielizados de Barcelona, ​​“Yakarta” (“Yakarta”) es uno de los nuevos programas más audaces y entrañables de España, que reúne a algunos de los nombres más importantes del país.

Conduciendo en términos creativos la media hora de seis partes está el dúo detrás de la comedia dramática “Celeste” de Series Mania, dos veces ganadora del Panorama Internacional: el creador y guionista Diego San José (también acreditado por la exitosa franquicia cinematográfica española “Spanish Affair”), y la directora conceptual Elena Trapé, acreditada por Movistar Plus+/El thriller artístico “Rapa” y el multipremiado filme “Distancias”.

A los dos se les unió temprano en la etapa de desarrollo Javier Cámara, uno de los actores más populares y elogiados del país (“Háblame”, “Truman”), quien dirigió un episodio y asumió el papel principal.

En una actuación imponente, Cámara interpreta a Joserra, un ex jugador olímpico de bádminton, ahora profesor de educación física cansado del mundo en un pequeño pueblo de España, cuya monótona vida da un nuevo giro cuando conoce a una joven prodigio del bádminton en un torneo escolar, Mar, de 16 años (Carla Quílez, mejor actriz de San Sebastián por “Motherhood”).

Completan el equipo creativo central los coguionistas Daniel Castro (“Celeste”) y Fernando Delgado (“Hierro”), quien también se desempeñó como director de episodios.

Después de ‘Celeste’, protagonizada por la actriz Carmen Machi como un inspector fiscal de mediana edad que se enfrenta a la jubilación, San José dice que «parecía casi imposible encontrar un mundo aún más gris» para la base del guión, pero lo hizo. «Yakarta» se desarrolla en el mundo de los torneos regionales de bádminton y los «campeonatos disputados en centros de lugares desagradables», no en una ciudad específica sino en lo que él llama «un tipo de ciudad». La ciudad de provincia, la que no es capital ni tiene encanto de pueblo”.

“Creo que esa es la España real”, dice el creador Variedad por delante de Mipcom. “La España intercambiable, y lo digo con todo el cariño porque soy de Irún, una ciudad de provincia que es como tantas otras: arquitectura similar, tiendas similares y las mismas bandas tocando en las fiestas locales”. Para el creador, los dos protagonistas, Joserra y Mar, “son un poco así, dos ciudades de provincia”.

Aunque fue una importante fuente de inspiración para su universo, el bádminton no fue el núcleo de la historia, sino la derrota. “No es una derrota deportiva, sino una derrota existencial”, explica San José, antes de añadir: “Yakarta” es una reivindicación del fracaso como forma de vida y, con ese objetivo, teníamos que situar la historia en un contexto en el que, aunque ganes, sigas siendo un perdedor. Creo que el bádminton regional tiene eso. Incluso si eres el mejor en lo que haces, eso no te convertirá en un ganador. Es una derrota al cuadrado”, afirma el showrunner que admite ser “pésimo en cualquier deporte. Se me dan mal todos y estoy convencido de que por eso acabé escribiendo”, bromea.

Diego San José, de la comedia al drama

El escritor de 46 años, que se ha hecho famoso gracias a la comedia, da un paso atrevido hacia el drama puro con este espectáculo que describe como «el primer proyecto en el que hemos trabajado realmente con la emoción. Tanto la mala, con la que queremos sacudir al espectador, como la buena, que a veces el cinismo de la comedia tiende a evitar», reconoce.

Alejandro Flórez, productor ejecutivo de “Yakarta” y director de 100 Balas (“Celeste”) de Mediapro Studio, también subraya el valiente paso de San José de la comedia «a una historia diferente a todo lo que haya hecho antes. Es un trabajo de gran madurez, elevado aún más por las destacadas actuaciones de su elenco. Tanto Javier Cámara como la actriz en ascenso Carla Quílez ofrecen resultados sublimes. representaciones de sus personajes que, de hecho, son la columna vertebral emocional de la serie”.

“Diego es uno de los creadores más interesantes y estimulantes de España”, coincide Fran Araújo, productor ejecutivo de Movistar Plus+ Originals, quien elogia su “notable capacidad para explorar temas complejos sin perder en ningún momento esa sensación de accesibilidad para el público que lo hace único”.

Trapé, a quien San José se acercó por primera vez para abordar la serie cuando estaban postproduciendo “Celeste”, sintió que trabajar en su guión “era como ganarse la lotería”.

«Diego tiene una rara habilidad para captar tu atención y gradualmente desprender la psicología y el trauma más profundo de los personajes de una manera muy delicada».

También abrazó el escenario, “la España sin chispa, pero hermosa”, íntimamente conectada con el ser interior de los personajes. «Con nuestra directora de fotografía Rita Noriega («Piggy»), trabajamos mucho para recrear una sensación de vacío que ambos personajes sienten cuando se encuentran. Queríamos utilizar los paisajes y lugares grises para capturar esta atmósfera, llena de soledad pero poética».

Profundizando en sus personajes principales, San José, que mientras investigaba coincidió con tres jóvenes jugadores de bádminton y un entrenador, dice Joserra y Mar son «dos personajes que no hacen nada para combatir sus heridas. Les duele, pero siguen adelante con ellas. Conocerse e iniciar un viaje por la España triste es lo que les hará afrontar de una vez por todas su dolor, y para ello, cada uno se convertirá en la esperanza del otro».

“Y, claro, el problema es que no sé si es peor que tu esperanza sea una chica de 16 años o un adulto que sigue estancado en 1992”, reflexiona el creador, que admite sentirse atraído por los antihéroes, ya sea Sara Santano de “Celeste” o Joserra.

“Me siento como uno de ellos”, dice Variedad. «Soy un guionista que no quiere ser director, así que ¡imagínense cuánto empatizo con la gente común y corriente! No me interesan las personas a las que les van bien las cosas y no hablo de ficción, sino de la vida real. Creo que hay una poesía muy poderosa en la derrota que está en grave peligro, por todo este pensamiento actual basado en ganar, en lograr los sueños. Siento que no lograr los sueños se parece más a la vida adulta que alcanzarlos. Y, curiosamente, a los perdedores, que son menos comunes en ficción, son la abrumadora mayoría en la realidad”.

San José cita dos referencias cinematográficas que estaban claramente en su mente. «El color del dinero», «que tiene a un adulto asesorando a un joven prodigio y embarcándose en un viaje a través de la América profunda. Quería hacer algo en ese estilo pero cambiando la América profunda por la España provinciana. Luego «Foxcatcher», «no tanto por la parte deportiva sino por la representación de la obsesión, la ambigüedad en el estilo, todo el lado oscuro».

Por su parte, Trapé dice que se inspiró en el debut de Charlotte Wells, “Aftersun”, por la constante sensación de malestar que transmiten los personajes y la atmósfera. «Sientes que algo está a punto de explotar y estás al límite». También se refirió al clásico “Harold & Maud” por la interpretación de dos personajes opuestos en edad y personalidad, cuyo encuentro cambia sus vidas para siempre.

Al hablar de los principales retos durante el rodaje, Araújo cita «recrear muchos lugares diferentes de España en los alrededores de Madrid y construir un universo completamente nuevo en cada episodio. Pero sin duda, el mayor reto fue artístico», añade, refiriéndose a la actuación de Javier Cámara como «absolutamente monumental».

Mientras The Mediapro Studio Distribution estaba a punto de vender “Yakarta” a compradores globales en Mipcom, tanto Araújo como Flórez subrayaron su atractivo universal.

“Hay una frase en la serie que dice ‘nadie empieza a jugar bádminton si está contento’, y creo que eso podría aplicarse en cualquier parte del mundo”, comenta Araújo.

«Los dos personajes principales viajan a través de una España no turística, esos lugares intermedios, las ciudades por las que la gente suele pasar. Cada país tiene espacios así, habitados por gente como ellos. Todo lo que toca la historia parece reconocible. En esencia, la serie trata sobre dos almas perdidas que encuentran algún tipo de ancla en el lugar más inesperado: un deporte que a nadie realmente le importa».

Flórez añade: «La serie gira en torno a la relación entre un ex atleta olímpico, que ahora trabaja como entrenador, y un joven jugador de bádminton en quien ve un gran potencial futuro. Es una dinámica que resuena en todo el mundo y en muchas disciplinas. En esencia, es una historia humana, impulsada por vínculos personales, sutilezas emocionales y la complejidad de la vida cotidiana. Y si bien el entorno y el contexto pueden parecer naturalmente locales, es una narrativa que podría desarrollarse en cualquier lugar, lo que lo hace altamente identificable para audiencias de todo el mundo. Incluso el deporte central de la trama, el bádminton, tiene una presencia internacional más amplia que en España, lo que refuerza aún más el atractivo global de la serie”.

Producida por 100 Balas con Buendía Estudios Canarias, en coproducción con Movistar Plus +, “Yakarta” contó con la producción ejecutiva de Araújo y Flórez junto a San José, Laura Fernández Espeso y Javier Méndez. El programa se estrenará en España el 6 de noviembre.