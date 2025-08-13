Los creadores platónicos en el compromiso de finalización de Will y ese sueño húmedo

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de «The Bachelor Party», temporada 2, episodio 3 de «»platónico«Ahora transmitiendo en Apple TV+.

Después de finalizar la temporada 1 de «Platonic» con el compromiso de Will (Seth Rogen) con Jenna (Rachel Rosenbloom), la temporada 2 comenzó en los días previos a su boda. Con las celebraciones de compromiso organizadas por la mejor amiga de Will, Sylvia (Rose Byrne), las dos mujeres no ven particularmente cara a cara hasta que salen a cenar entre sí. Después de que parece que el dúo está comenzando a desahogarse como amiga, Jenna insulta deliberadamente a Sylvia diciendo que no significa nada para Jenna, dejando a Sylvia en estado de conmoción y confusión.

Cortesía de Apple TV+

«The Bachelor Party» sigue las consecuencias del comentario de Jenna a Sylvia, y la comprensión que Will y Jenna tienen diferentes perspectivas sobre los aspectos sexuales de su relación (como en, ella no quiere tener relaciones sexuales). Después de reunirse con Will y el viejo amigo de la universidad de Sylvia apodado Wild Card (Beck Bennett) para celebrar el compromiso de Will, los tres amigos comienzan a cuestionar la felicidad de Will en su relación y si está satisfecho con renunciar al sexo por el resto de su vida mientras exploran Los Ángeles juntos. Con la fiesta de soltero de Will en la marcha en «Platonic», los creadores del programa Francesca Delbanco y Nicholas Stoller – que están casados en la vida real – habló con Variedad Sobre la conversación de Jenna y Sylvia en el baño, trabajando con Bennett y sobre el sueño húmedo acuático de Will al final del episodio 3.

Desde la temporada 1, ha pasado mucho tiempo tanto para Will como para Sylvia en el transcurso de su amistad. Originalmente, ambos querían que «Platonic» presentara múltiples amistades platónicas cada temporada como una serie de antología. ¿Qué los hizo cambiar esa idea y continuar la historia de Will y Sylvia?

Francesca Delbanco: Nos habíamos escrito en un pequeño rincón con la temporada 1, porque originalmente habíamos pensado en el programa como una serie de antología. Pensamos que tendríamos una temporada con Will y Sylvia, y luego pasaríamos a un par diferente de amigos platónicos. Cuando tuvimos la suerte de hacer que Rose y Seth aceptaran regresar para otra temporada, estábamos pensando «Terminamos su historia de cierta manera, y ¿cómo podemos volver a donde los dejamos y haciéndolo realmente desordenado y lo arruinamos nuevamente para otra temporada?»

Queríamos dar la sensación de que había pasado algún tiempo, pero luego para recogerlos en las situaciones en las que los habíamos dejado. Las conversaciones esta vez fueron sobre cómo contamos un tipo de historia en la primera temporada, y todavía queremos que este sea un espectáculo sobre una amistad platónica.

Nicholas Stoller: Gran parte de la primera temporada fue sobre que volvieran a ser amigos después de haber tenido una pelea y cómo Charlie [Luke MacFarlane] Se trata de los celos que siente que su esposa se está volviendo a conectar con un buen amigo suyo. Nos habíamos pintado en este pequeño rincón. Una vez que lo descubrimos, encontramos una historia bastante extraña, interesante y honesta para la segunda temporada.

La escena final del episodio 2 es Jenna diciendo a Sylvia que no era nada, lo que realmente la sorprende y le hace preguntas todo lo que sabe sobre Jenna.

Delbanco: A menudo en este programa, el tono es realmente muy delicado. Diéramos «¿es demasiado, o no es suficiente, o es esto bien?» Y lo filmamos un montón de maneras diferentes, porque no queríamos que fuera tan amplia que Jenna nunca diría eso, o sería un villano por decirlo. Pero tampoco queríamos que fuera tan pequeño que Sylvia pareciera loca por ser insultada. Sentimos que acabamos de tener este pequeño objetivo donde estaría, y donde Jenna diría eso, y luego Sylvia lo sentiría como lo siente.

¿Sientes que el insulto de Jenna proviene de un lugar de celos porque Sylvia y Will están tan cerca, o es algo que ella dice que ni siquiera se da cuenta de que es grosera en la perspectiva de Sylvia?

Delbanco: Creo que esperábamos que pareciera el alivio de Jenna después de esa cena de comprensión que no necesita sentirse tan amenazada como se ha sentido hasta ese momento, solo la hace decirlo en voz alta. Es como algo que probablemente debería haber pensado para sí misma y nunca dijo en voz alta, y simplemente sale de su boca. Ella es una de esas personas que dirá las cosas y piensan: «Estoy completamente tambaleante y aplastado y nunca me recuperaré de este momento, ¡pero me alegra que te sientas mejor!»

Rolador: Rachel Rosenbloom, que interpreta a Jenna, es muy divertida. La habíamos elegido nuevamente, porque recalibramos completamente todo sobre la segunda temporada. Pensamos que ella podría ser la conclusión de la historia de Will. Parece bastante dulce como persona, y luego recalibramos a su personaje para que fuera un poco más puntiagudo y vanguardista, y un poco más extraño.

¿A quién se le ocurrió el apodo cariñoso de Will y Jenna para el otro, que es «Penguini?»

Delbanco: ¡En realidad solo estábamos discutiendo esto entre los dos! Fue uno de los escritores de nuestro personal que se le ocurrió. Solo pensamos: «¿Qué es algo que es tan horrible haber escuchado por otra persona?» Cada persona tiene cosas en su vida, ya sea que se le diga a su familia o una relación romántica, que nunca diría en voz alta frente a la gente, y nos encanta la idea de que eso sea algo que salga a la luz.

Cortesía de Apple TV+

El episodio 3 se centra en la despedida de soltero de Will cuando Will y el viejo amigo de la universidad de Will y Sylvia, Wild Card, que es interpretado por Beck Bennett, viene a visitarlos en California. ¿Cómo fue trabajar con Seth, Rose y Beck al expandir su amistad que vemos en la pantalla, pero también la historia compartida fuera de la pantalla que los tres personajes tienen entre sí?

Rolador: Queríamos que tuvieran esta vieja amistad, y Wild Card es el tipo de fiesta de su pasado. Reescribimos ese episodio y seguimos corriendo contra esto en nuestras intenciones originales: era un comodín y hizo cosas locas. De hecho, teníamos una versión del guión donde se cae de un balcón. Mientras lo escribimos, nos dimos cuenta de que nadie de nuestra edad hace esto. Simplemente se sintió tan predecible. Nos dimos cuenta de que sería mucho más divertido si Wild Card ya no es salvaje, y esa es la lenta revelación del episodio, que está cansado y quiere dormir.

Delbanco: A veces nos lleva un tiempo realmente golpear lo que es la verdad en cada episodio y la dinámica. Lo que sentimos en ese episodio fue que el personaje de Rose necesita desesperadamente sentirse joven, salvaje y vital nuevamente, y está tan entusiasmada con ello que es casi patético y desesperado, pero se siente muy real y relatable. Está tan emocionada de pasar un buen rato y lo está casi blanco, y luego es esta pregunta de qué podría entregarlo. ¿Qué, en su mente, podría ser tan grande? No va a ser nada. Ella es una mujer de unos 40 años; Ella solo se va a casa para dormir en su casa. Entonces, sus mayores expectativas se encontraron con la realidad de salir a cenar. Pensamos que se sentía como la versión realista de esa comedia.

Nos preguntamos si esto alguna vez le ha sucedido a alguien, y cuando estábamos trabajando en ello, estábamos buscando en Google «¿Qué puedes hacer un viernes por la noche en el área metropolitana de Los Ángeles?» Lo buscamos y descubrimos un evento que se celebró a altas horas de la noche en el Acuario de Long Beach.

El episodio termina con Will, Sylvia y Wild Card hablando sobre cómo Will y Jenna no se duermen entre sí, y cómo debe terminar el compromiso, ya que ambos tienen diferentes perspectivas sobre el sexo. Después de que Will y Wild Card regresan del acuario, Will tiene este sueño húmedo que involucra a las ballenas y los animales que vio en el caso de que finalmente lo haga darse cuenta de que tiene que terminar la relación con Jenna. ¿De dónde vino la idea del sueño húmedo?

Delbanco: Recuerdo exactamente dónde estábamos en la habitación de los escritores cuando sucedió la idea: es un episodio que trata sobre el sexo, y se trata de cuánto Will ha reprimido sus propias necesidades y deseos para que este compromiso funcione. Sentimos que tenía que haber alguna evidencia incontrovertible, como Sylvia diciéndole que el sexo es importante en el matrimonio. Hay muchas señales que lo señalan, y él solo se niega a escuchar cualquier cosa. Sabíamos que necesitaba darse cuenta de que debía terminar esta relación, porque el personaje debe girar al final del episodio. Entonces, tuvimos que sentarnos y pensar en cuál sería la forma más tonta de que pudiera darse cuenta.

Rolador: Queríamos voltear el tipo de dinámica de género normal en la que la mujer nunca quiere tener sexo y los chicos y hacerlo como el comodín y lo que dice que no necesitas sexo para tener un matrimonio saludable, porque ambos están en negación. Sylvia tiene una vida sexual muy saludable con su esposo, por lo que está en el lado opuesto. Esa es la broma del episodio, y está volteando esas dinámicas que a menudo ves en programas de televisión que no son necesariamente cierto.

