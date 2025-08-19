Los creadores de ‘Stranger Things’ Matt y Ross Duffer firman a cuatro años de Paramount Deal

Los hermanos Matt y Ross Duffer, mejor conocidos por crear el Juggernaut de Netflix «Stranger Things», están oficialmente en el negocio con Paramount.

La pareja se está separando de Netflix para ingresar a un acuerdo exclusivo de cuatro años y de cuatro años para largometrajes, televisión y proyectos de transmisión en Paramount. El acuerdo, que se espera que enfatice proyectos «ambiciosos» y «teatrales a gran escala», comenzará después de la conclusión de su acuerdo actual con Netflix en abril de 2026. Los próximos proyectos se desarrollarán a través de su compañía de producción, Upside Down Pictures, dirigido por los hermanos y su socio productor y presidente de la compañía, Hilary Leavitt.

«No podríamos estar más encantados de unirnos a la familia Paramount», dijeron Matt y Ross Duffer en un comunicado. «Ser parte de esa misión no solo es emocionante: es el cumplimiento de un sueño de por vida. Y hacerlo en un estudio con un legado de Hollywood tan fuerte es un privilegio que no tomamos a la ligera. También estamos emocionados de reunirnos con nuestros amigos Cindy [Holland] y mate [Thunell]quienes fueron uno de los primeros en creer en nosotros y un pequeño guión inusual que escribimos que se convirtió en ‘Stranger Things’. Se arriesgaron con nosotros en 2015, y se arriesgan nuevamente, no podemos esperar para crear nuevas historias juntos «.

Como se señaló en su declaración, el movimiento reúne a los Duffers con Cindy Holland, el nuevo jefe de transmisión de Paramount, que hizo ver a «Stranger Things» en Netflix, y Matt Thunell, presidente de Paramount Television, que también trabajó con los hermanos en el streamer. La pareja también trabajaría con Josh Greenstein y Dana Goldberg, quienes comparten deberes creativos de cine y series en Paramount.

Su contratación, que se produce poco después de la fusión de $ 8 mil millones de Paramount con Skydance, es parte del presidente y CEO de la compañía, David Ellison, de ser el «primer llamado para cineastas y artistas que buscan un hogar creativo que defiende su trabajo y lo amplifica en un escenario global».

«He tenido el privilegio de conocer a Matt y Ross durante más de una década y trabajé con ellos desde sus primeras etapas a través de su merecido éxito global. Hemos visto de primera mano su extraordinaria visión creativa y un regalo excepcional para la narración de historias», dijo Holland. «No podríamos estar más emocionados de reunirnos y darles la bienvenida a Paramount».

Se agregó Dana Goldberg, copresidenta de Paramount Pictures y presidente de Paramount Television, y Josh Greenstein, copresidente de Paramount Pictures y Vicepresidenta de la Plataforma, «Estamos encantados de que lo incomparable Hermanos duffer se unen a nuestra familia supremo. Su talento singular para crear historias y mundos que dan forma a la cultura los distingue, y esta asociación es un gran ejemplo del nuevo paramount en acción: nuestra película, televisión y transmisión de negocios unidos para ofrecer a Matt y Ross el poder completo de nuestras plataformas para contar sus mejores y más ambiciosas historias «.

Esta noticia, que se filtró la semana pasadaViene cuando los Duffers se preparan para la quinta y última temporada de «Stranger Things» en Netflix. Al finalizar su acuerdo de Netflix, los Duffers permanecerán involucrados en «Stranger Things» y sus otros proyectos de desarrollo existentes.

«Nuestro tiempo en Netflix ha sido increíble. Ted [Sarandos]Bela [Bajaria]y Pedro [Friedlander] nos han dado el tipo de libertad creativa y apoyo con el que los artistas sueñan pero rara vez reciben. Una década después, son familiares «, continuaron los Duffers.» Estamos emocionados de continuar colaborando, no solo en el próximo lanzamiento de ‘Stranger Things 5’, sino también en programas estamos profundamente orgullosos de producir, incluido ‘Algo muy malo va a suceder’ y ‘The Boroughs’. Y esperamos construir el futuro de ‘Stranger Things’ juntos: hay muchas más historias que contar más allá de Hawkins, y no podemos esperar para compartirlas «.