Los creadores de Stranger Things defienden su lanzamiento en medio del bombardeo de reseñas

mate y Ross DufferLos creadores de “Stranger Things” no se esperaban el bombardeo de revisión eso tuvo lugar después de que el penúltimo episodio de la serie llegara a Netflix el día de Navidad, pero todavía están extremadamente orgullosos.

Los tres episodios redujeron el puntaje de Rotten Tomatoes de la temporada al 56%, el más bajo con diferencia, con la temporada 4 en 89%, la temporada 3 en 86%, la temporada 2 en 90% y la temporada 1 en 96%. “The Bridge”, el séptimo episodio, durante el cual Will (Noah Schnapp) se declaró gay ante sus amigos antes de luchar contra Vecna, se convirtió en el episodio con la puntuación más baja de la serie con una puntuación de 5,6 sobre 10 y 96.000 reseñas.

«La escena de la salida del armario es algo que hemos estado construyendo durante nueve años. Fue una escena realmente importante para nosotros, y una escena realmente importante para Noah, no sólo desde un punto de vista temático, sino también desde un punto de vista narrativo», dice Ross Duffer. Variedad es el 1 de enero durante una larga autopsia siguiendo el final de la serie. «Este programa siempre ha tratado de que nuestros personajes superen el mal, y para superar este mal, Vecna, de muchas maneras, representa todos los pensamientos oscuros y el mal de la sociedad. Y para que nuestros personajes superen eso, realmente se trata de abrazarse a sí mismos, y luego también abrazarse unos a otros y unirse».

La escena fue «el paso final en el viaje de Will, y Will es, en muchos sentidos, la clave para derrotar a Vecna», añade. Matt Duffer. “El volumen 1 es realmente sobre la autoaceptación¿bien? Quiero decir, ese es el primer paso. Y luego, el segundo paso es que Will está hablando con Robin; es algo que él quiere hacer. Está tratando de descubrir cómo salir del armario y sabe que necesita hacerlo y que ese es el paso final para él. Y encuentra el coraje para poder hacerlo. Y es realmente lo último que te jodan para Vecna. Esa era la intención”.

Si bien el episodio fue destrozado en línea, eso no cambia lo que sienten los creadores al respecto.

«Eran orgulloso del episodioy estamos orgullosos de la escena y de Noah, quien realizó una actuación realmente valiente y muy vulnerable”, dice Ross.

La escena fue extremadamente importante para Schnapp, dice Matt, y los tres se han mantenido unidos a pesar de las críticas mixtas.

«Creo que ahí es donde Ross y yo éramos más sensibles, fue Noah, debido a lo cercano que fue para él», dice. «Y nuestro objetivo era asegurarnos de que se sintiera cómodo y feliz con la escena. Y cuando lo estuvo, nos sentimos bien al respecto. He estado enviándole muchos mensajes de texto, pero enviándole mensajes de texto específicamente después de esa escena y después de que se emitió ese episodio. Y él está en un muy buen lugar. Está muy orgulloso de la escena, y nosotros estamos orgullosos de la escena».

Pero aun así, incluso en 2025, el odio en línea los sorprendió. «No, es la pura verdad», dice Matt cuando se le pregunta si había anticipado la reacción homofóbica. «Porque es, como dijo Ross, algo que hemos estado construyendo durante mucho tiempo. Siempre digo que Ross y yo somos muchas cosas, ¡pero lo sutil no es una de esas cosas!».

Después de que salió el episodio, Matt también dijo Variedad eso el dúo “pasó más tiempo escribiendo” la escena de presentación del armario que cualquier otro, y que se trataba de colaboración.

«Estábamos muy preocupados por hacerlo bien. Hubo muchas cosas que entraron en juego. Quiero decir, definitivamente estamos nerviosos por cómo le irá a todos. Pero no tanto como cuando se lo entregábamos a Noah. Porque en última instancia, necesitaba resonar y ser veraz para él. Realmente lo estábamos escribiendo para y para Noah. Nos escribió sollozando después de leerlo. Así que realmente funcionó y resonó para él, lo cual fue genial», dijo. «Ese día, francamente, no había mucha dirección en absoluto. Noah pasó mucho tiempo, quiero decir, meses, preparando esa escena, ese momento. Afortunadamente, el guión se hizo con mucha antelación. Sé que él mismo trabajó mucho… Y la mayor parte de lo que hay allí es la primera toma».

Kate Aurthur contribuyó al reportaje de esta historia.

