Los creadores de StoryBots lanzan una empresa de animación con IA

Evan y Gregg Spiridellis, fundadores de una empresa conocida por crear videos virales y contenido familiar, lanzaron Spiridellis Bros. Studios. La nueva empresa se describe como un “AI-Estudio de animación impulsado «. Planea utilizar la tecnología para crear franquicias originales en películas, televisión, cortometrajes digitales, juegos y juguetes. Spiridellis Bros. Studios ha obtenido financiación de un impresionante grupo de inversores con mucho dinero, incluidos Polaris Founders Capital, Caruso Ventures, AI Futures Fund de Google, Ashton KutcherGuy Oseary, Chris y Crystal Sacca, Tim Ferriss y Katie Stanton.

Evan y Gregg Spiridellis fueron pioneros en videos virales en los días de Internet, ganando reconocimiento con videos digitales como “Cooking With Clinton”, que mostraba al entonces presidente horneando brownies de marihuana, y “This Land Is Your Land”, con George W. Bush y John Kerry cantando la famosa canción popular en el apogeo de su enfrentamiento de 2004. En sobornoprodujo entretenimiento personalizado con ElfYourself en la era de las redes sociales y creó HistoriaBotsla franquicia infantil ganadora del premio Emmy que se originó en YouTube y luego fue adquirida por Netflix.

La IA sigue siendo controvertida en Hollywood por el temor de que provoque pérdidas generalizadas de empleos. Pero otras empresas creen que la tecnología les ayudará a ser más eficientes y económicas, además de estimular la creatividad. Spiridellis Bros. Studios dice que el uso de IA le permitirá ofrecer «nuevas experiencias de entretenimiento audaces y superar en innovación a los estudios heredados limitados por modelos de producción obsoletos». El estudio está montando su primera pizarra. Su primer proyecto se lanzará en enero de 2026.

«Durante los últimos 25 años, Evan y yo hemos subido a todas las olas tecnológicas importantes», dijo Gregg Spiridellis, cofundador de Spiridellis Bros. Studios. «La IA no es sólo otra ola; es un tsunami que transformará la forma en que se crea, produce y distribuye el entretenimiento, y no podríamos estar más emocionados de construir lo que viene después».

En un comunicado promocionando el anuncio, la compañía señaló que si bien algunos competidores ven «la IA simplemente como un atajo para reducir costos», esperan que ofrezca «un nuevo lienzo creativo».

«Cada salto en la tecnología ha ampliado el conjunto de herramientas del artista, y esto no es diferente», dijo Evan Spiridellis, cofundador de Spiridellis Bros. Studios. «No se trata de lo que la IA puede hacer hoy, sino de las puertas ilimitadas que abrirá a los artistas que abracen las posibilidades creativas».