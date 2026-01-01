Los Cowboys revelan el plan para Dak Prescott en la semana 18

Será un juego de la Semana 18 sin sentido para el vaqueros el domingo contra el Giganteslo que deja abierta la posibilidad de que el equipo pueda elegir qué titulares les gustaría ver en el campo y cuáles preferirían protegerse en el banco. A los 32 años, y con los 16 juegos iniciados en su espejo retrovisor de 2025, podría tener sentido para el mariscal de campo. Dak Prescott estar entre los que se quedaron fuera.

Pero eso no está sucediendo. Prescott ha expresado abiertamente su deseo de iniciar el juego, especialmente después de que la temporada pasada se vio interrumpida por un problema en el tendón de la corva y también porque es claramente el líder del equipo y quiere establecer un estándar. El entrenador Brian Schottenheimer reveló que Prescott, efectivamente, comenzará el domingo.

En cuanto a cuánto tiempo jugará Prescott, ese es otro asunto.

Dak Prescott será titular para los Cowboys

A Schottenheimer se le preguntó sobre el mariscal de campo estrella de los Cowboys en su conferencia de prensa de esta semana. El objetivo es ganar el juego y llevar a los Cowboys a .500 para la temporada y mientras Prescott sea la mejor opción para eso, dijo Schottenheimer, estará en el campo.

Dejó abierta la posibilidad de que, si el partido se convierte en una paliza para cualquiera de los equipos, eso cambie.

«Dak comenzará el juego. Dak ciertamente jugará. Estamos jugando para ganar el juego». Schottenheimer dijo. «Hablé con el equipo hoy, sobre la importancia de tratar de terminar fuertes y llegar a 8-8-1. A medida que vamos construyendo un equipo de fútbol campeón, estamos aprendiendo que tienes que dominar tu división y una oportunidad de terminar 5-1 en la división sería genial para nosotros tener eso.

«Pero, de nuevo, vamos a jugar y ver cómo va, y ciertamente puedo ajustar mi forma de pensar si lo considero adecuado y razonable».

Los vaqueros desperdiciaron un año excelente

Una de las decepciones de la temporada 2025 fue que, incluso cuando se acerca a los 30, Prescott realizó una de sus mejores temporadas, una de las mejores temporadas para un mariscal de campo en la historia del equipo. Tomó el liderazgo de todos los tiempos en la historia de los Cowboys en yardas aéreas y lanzó para 4,482 yardas, la mayor cantidad en la liga. Él lidera el NFL en intentos (589) y finalización (397).

¿Los Cowboys desperdiciaron una gran temporada de Dak Prescott?

«No lo sé. Jugó muy bien, realmente lo hizo. Tuvo un año realmente bueno», dijo Schottenheimer. «Y no ganamos suficientes partidos. Ciertamente no jugó perfecto, no califiqué una temporada perfecta. Hemos tenido nuestros altibajos; la única razón por la que es una oportunidad perdida es porque no llegamos a los playoffs y hay muchas razones para eso. Creo que Dak todavía tiene un montón de gran fútbol en él».

A Dak Prescott le quedan «varios buenos años»

Esa última declaración de Schottenheimer lleva a una continuación bastante relevante: ¿Cuánto gran fútbol le queda a Prescott para los Cowboys? Él es firmado por dos temporadas másen 74 millones de dólares para el próximo año y 68 millones de dólares en 2027.

Sin embargo, si hay algo que hemos aprendido sobre mariscales de campo cerebrales como Prescott, es que podría ser efectivo hasta los 40 años.

«Veo a un tipo que sigue mejorando cada vez más. Hemos hablado de algunas de las cosas que hicimos desde el entrenamiento del juego de pies durante todo el año, pensé que él realmente se había comprometido con eso y se había destacado en eso», dijo Schottenheimer.

«Además, estoy asombrado con estos mariscales de campo, ves lo que hizo (Tom) Brady; no estoy diciendo que vaya a jugar hasta que tenga 48 años o lo que sea que Tom tenga, pero puedes ver jugar a Aaron Rodgers, ¿sabes? A medida que sus cerebros se desarrollan y continúan aprendiendo, ven mucho. Creo que estás viendo a los mariscales de campo jugar cada vez más. Creo que le quedan varios buenos años».