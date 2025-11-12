Los Cowboys ‘probablemente quieran seguir adelante’ desde el inicio de 83 juegos en 2026

El vaqueros de dallas Van a tener que afrontar una realidad fiscal muy cruda una vez que concluya la temporada 2025.

Tal como están las cosas, se espera que los Cowboys superen alrededor de $35.5 millones el tope salarial el próximo año, y habrá que tomar decisiones sobre muchos de los mejores jugadores del equipo. Entre ellos está si el tackle derecho veterano Teresa Steele sigue valendo su precio.

Steele, un agente libre no reclutado procedente de Texas Tech que pasó de escuadrón de práctica a titular durante mucho tiempo, ha jugado en 88 partidos para los Cowboys, siendo titular en 83 de ellos.

Él firmó una extensión de 82,5 millones de dólares en septiembre de 2023, pero solo dos temporadas después, ese acuerdo también podría convertirlo en una baja financiera.

¿Podrían los Dallas Cowboys eliminar al OL titular Terence Steele en 2026?

KD Drummond de Cowboys Wire analizó formas en que el equipo podría ahorrar dinero en 2026 y, además de los movimientos esperados: reestructuraciones de contratos para estrellas como Dak Prescott y CeeDee Corderopor ejemplo, Drummond mencionó a Steele como una posible víctima del tope salarial.

«Los Cowboys no tocaron el salario base de Steele para 2025, una clara indicación de que querían opciones después de esta temporada». Drummond escribió el 9 de noviembre.. «Simplemente no ha ascendido a un punto en el que su extensión anticipada ahora parezca una ganga y el equipo probablemente querrá seguir adelante en la próxima temporada baja cuando llegue el año de escape de su contrato».

Incorporado a la alineación cuando tenía 23 años en 2020, tuvo algunos dolores de crecimiento antes de madurar y convertirse en un tackle constante y confiable. Su contrato de cinco años incluía 23,55 millones de dólares totalmente garantizados y casi 50 millones de dólares en garantías totales, lo que lo colocaba entre los diez tackles derechos mejor pagados del fútbol en ese momento. Claramente, Dallas lo valora y su historia ha sido convincente.

El liniero O de 6 pies 6 pulgadas y 320 libras sufrió un desgarro devastador del ligamento anterior cruzado y del ligamento colateral medial en 2022, y se rehabilitó arduamente para recuperar su lugar sin un deterioro visible. Su temporada 2025, al menos hasta ahora, ha sido relativamente consistente. Aún así, podría ser una víctima del tope salarial simplemente debido a la cantidad de contratos importantes que Dallas tiene que repartir.

Más sobre por qué Steele podría estar perdido en 2026

Liberar a Steele antes del 1 de junio del próximo año generaría aproximadamente 8,75 millones de dólares en ahorros, pero también dejaría 9,37 millones de dólares en dinero muerto. Una designación posterior al 1 de junio liberaría $14 millones más limpios y al mismo tiempo diferiría un modesto cargo de límite muerto hasta 2027.

Las métricas de rendimiento también podrían complicar el caso de Steele para quedarse después de 2025. Su juego, aunque sólido, no siempre ha estado a la altura del nivel superior que sugiere su salario. Es justo sugerir que es un titular ligeramente por encima del promedio, pero no dominante.

Dicho esto, si los Cowboys deciden separarse de Steele en 2026, sería menos un referéndum sobre el valor del veterano liniero O, sino más bien un reflejo de la situación financiera de los Cowboys. Ha sido, desde todos los puntos de vista razonables, un éxito durante sus seis años NFL carrera profesional. Pero junto con CeeDee y Dak, Dallas tendrá que repartir mucho dinero para la nueva incorporación. Quinnen Williamsy eso podría significar que los días de Steele como Cowboy están contados.