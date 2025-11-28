Los Cowboys intentaron cambiar a Micah Parsons a los Jets

Con todos los giros y vueltas que ya ha dado (y los más importantes aún están por llegar), la saga del vaqueros de dallas intercambiando al corredor de ventaja All-Pro de la NFL Mica Parsons hacia Empacadores de Green Bay Podría terminar en una película algún día.

O, al menos, una serie de Netflix.

El último giro se produjo cuando el propietario de los Cowboys, Jerry Jones, dijo que primero intentó canjear a Parsons y una selección de primera ronda al Jets de Nueva York a cambio de tackle defensivo Quinnen Williams y una selección de primera ronda antes de cerrar el trato con los Packers.

Los vaqueros finalmente consiguió a Williamsun 2 veces NFL All-Pro, adquiriéndolo de los Jets a cambio de una selección de primera ronda de 2027, una selección de segunda ronda de 2026 y un tackle defensivo y ex selección de primera ronda. Conozca a Smith.

Los Cowboys hicieron ese trato el 4 de noviembre, el día de la fecha límite de cambios de la NFL, y han ganado 3 juegos consecutivos desde que Williams se unió a la alineación para mejorar su récord a 6-5-1.

«Pensaba mucho en Williams» Jones dijo en 105.3-FM The Fan el viernes 28 de noviembre. “Y está demostrando lo que puede hacer”.

Jones dijo que el acuerdo con los Jets fracasó porque no tenían el espacio en el tope salarial para pagarle a Parsons, quien firmó una extensión de contrato por 4 años y $186 millones con los Packers el 28 de agosto.

El trato con los Packers terminó siendo mucho mejor. Mientras que los Cowboys habrían renunciado a una selección de primera ronda y a Parsons para obtener a Williams de los Jets, recibieron 2 selecciones de primera ronda junto con el tackle defensivo del Pro Bowl. Kenny Clark de los Packers a cambio de Parsons.

Cowboys y Packers se preparan para finales épicos

A lo largo de 11 juegos, Parsons es tercero en la NFL con 12.5 capturas y los Packers bien podrían estar preparándose para jugar su mejor fútbol en la recta final y siguen siendo contendientes al Super Bowl.

Los Cowboys parecían muertos en el agua después de una derrota ante el Cardenales de Arizona en la Semana 9 los redujo a 3-5-1 en general, pero los cambios por Williams y Bengals de Cincinnati apoyador logan wilson así como el regreso del linebacker DeMarvion exagerado de una lesión ha revitalizado lo que posiblemente fue la peor defensa de la NFL.

Victorias consecutivas sobre el Águilas de Filadelfia y Jefes de Kansas City Las últimas dos semanas (los dos equipos del Super Bowl del año pasado) han vuelto a poner a los Cowboys en la conversación sobre los playoffs.

Reacciones ante el hecho de que Jones casi hiciera un intercambio desastroso

Todavía hay muchas personas que piensan que Jones y los Cowboys no recibieron lo suficiente a cambio de Parsons, quien es uno de los dos jugadores en la historia de la NFL con más de 10 capturas en cada una de sus primeras cinco temporadas junto con la leyenda de la NFL Reggie White.

¿Imagínese si Jones hubiera podido realizar el intercambio con los Jets en el que realmente cedió una selección de primera ronda en lugar de recibir 2 a cambio?

«No hay duda de que Jerry dijo esto». Connor Hughes de SNY TV escribió en su cuenta oficial de X. «Sin embargo, me dijeron que esto nunca se ofreció a los Jets. Hubo una conversación entre los propietarios. Fue breve. Una fuente de los Cowboys me dijo que los Jets nunca iban a alcanzar el valor monetario necesario para extender a Parsons (discutido esta semana 2). Las conversaciones terminaron. Una tierra donde Jerry cambia a Micah Y un 1 por Quinnen es increíble, aunque».