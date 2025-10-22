Los Cowboys golpean a OL para hacer espacio para el sexto WR Jonathan Mingo

La realidad es que lo que hemos visto en lo que va de año desde el vaqueros El grupo de receptores abiertos ha tenido suficiente talento de primer nivel para dar cierta confianza de que este equipo podría arreglárselas con solo sus cuatro mejores alineados cada semana. CeeDee Cordero es uno de los mejores del juego, y George Pickens lo reemplazó admirablemente cuando Lamb estuvo fuera por un esguince de tobillo.

KaVontae Turpin ha demostrado la velocidad y versatilidad para ser un arma confiable, y Ryan Flournoyen la Semana 5 contra el Chorroses el único otro jugador de los Cowboys, además de Pickens y Lamb, que registró un juego de recepción de 100 yardas.

Con esos cuatro muchachos y el regreso a la forma del ala cerrada Jake Ferguson (51 recepciones y seis touchdowns en siete semanas), los Cowboys están bastante llenos de receptores. Tienen a Jalen Tolbert para mayor profundidad. Y a partir del martes, tienen jonathan mingo en la lista de 53 hombres también. Sin embargo, si tiene un lugar y un papel es otra historia.

Los vaqueros anuncian cambio de plantilla

El Vaqueros anunciaron que Mingo había sido retirado de la lista de lesionados y colocado en la lista de 53 hombres, y el liniero ofensivo suplente Trevor Keegan pasó a la lista de lesionados en su lugar. Eso les da a los Cowboys seis receptores abiertos, lo cual es una cifra alta pero no inaudita en un NFL lista.

Sin embargo, en una plantilla como la de los Cowboys, repleta de receptores que son demostrablemente mejores que Mingo y que necesitan urgentemente profundidad en otros lugares, mantener a Mingo activo los días de juego parece un lujo que el equipo no necesita.

Pero los Cowboys lo mantendrán, al menos por este año. Casi tienen que hacerlo, porque el equipo renunció a una selección de cuarta ronda para adquirirlo en la fecha límite de cambios de la NFL del año pasado, y deshacerse de él sabiendo que sería una admisión cruda de que el acuerdo fue un error. Mingo ha aparecido en ocho juegos hasta el momento para los Cowboys y ha realizado solo cinco recepciones en 16 objetivos.

Jonathan Mingo tendrá dificultades para ver el campo

Los Cowboys necesitan retener a Mingo para salvar las apariencias, con la esperanza de que se desarrolle alguna circunstancia que requiera que entre al campo y que sobresalga cuando lo haga. Pero tal como están las cosas, los cuatro mejores receptores de los Cowboys se ubican en el Top 30 del Pro Football Focus Clasificación de receptores, de un total de 127 receptores en la liga.

No es un resultado imposible, aunque sea una posibilidad remota. Con la forma en que juega Dak Prescott, Mingo tiene su mejor oportunidad de hacerse un nombre.

“Me siento genial”, Mingo dijo el lunes vía Jon Machota de The Athletic. «Estoy emocionado. He estado esperando. Es la primera vez que tengo la oportunidad de jugar con Dak. Me cambiaron el año pasado, él estaba lesionado. (Luego) me perdí siete juegos este año, así que finalmente estoy feliz de salir y jugar con él. Tuvimos una buena conexión en el campamento».

Mingo quiere replicar eso en el campo. Pero tiene que entrar al campo desde el principio para que esto suceda.