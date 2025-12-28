Los Cowboys cortarán lazos con el All-Pro de 97 millones de dólares: ‘Eso está sucediendo’

El vaqueros no estaban completamente fuera de lugar cuando invirtieron fuertemente en Trevon Diggs en el verano de 2023, otorgándole un contrato de cinco años y 97 millones de dólares eso lo convirtió en uno de los backs defensivos mejor pagados de la liga. Diggs había sido Pro Bowler las dos temporadas anteriores y All-Pro en 2021, cuando lideró el NFL con 11 intercepciones.

Pero Diggs se rompió el ligamento anterior cruzado apenas dos juegos después del nuevo contrato, y no ha sido el mismo jugador desde entonces. Diggs ha jugado sólo 21 partidos en tres años, y cuando ha jugado, ha estado entre los peores esquineros de la liga. Este año, está permitiendo un índice de pasador, cuando es atacado por los mariscales de campo contrarios, de 157,2. según Pro Football Reference.

Un índice de pasador perfecto es 158,3.

La buena noticia sobre la situación de Diggs para los Cowboys, sin embargo, es que hay una vía de escape en su contrato, y solo faltan unas semanas para ello. Los Cowboys sólo garantizaron $42 millones del contrato de Diggs, por lo que pueden renunciar a él a mediados de marzo y terminar con él. Y eso seguramente sucederá.

Trevon Diggs puede esperar una ‘liberación rápida y una rotación rápida’

En el sitio web experto en contratos Spotrac, Diggs está catalogado como un candidato de “burbuja” para la plantilla de los Cowboys de 2026, aunque no hay mucha burbuja allí. Jerry Jones necesita espacio en el tope salarial para la plantilla esta temporada baja, y Diggs es un punto de partida fácil.

El editor jefe del sitio, Mike Ginnitti, explicó en “El podcast de Spotrac» esta semana: «Trevon Diggs firmó un buen contrato hace unos años, pero ha estado lesionado en cada una de las últimas tres temporadas, ha tenido una productividad casi nula durante ese lapso y ha ganado $42 millones por su tiempo. Así que simplemente no ha funcionado. Puede que te guste el tipo de jugador que es (es un demonio para llevar cuando está sano) y tal vez haya un mundo en el que vuelva a esa forma. Pero Dallas no puede retenerlo en este contrato. Necesitan espacio en el tope salarial, necesitan flexibilidad ahora mismo.

«Pueden liberar $12,5 millones sólo para seguir adelante en marzo. Eso está sucediendo. No hay más dinero garantizado en este contrato, así que esperen que sea una liberación rápida y una rápida rotación allí».

Los vaqueros podrían obtener una ruptura limpia con Trevon Diggs

Eso representaría una ruptura limpia para los Cowboys y, dado lo que obtuvieron de Diggs, una elección fácil. Diggs solo ha jugado ocho partidos esta temporada, primero sufrió una conmoción cerebral y luego tuvo que lidiar con una lesión en la rodilla derecha, lo opuesto a aquella en la que se rompió el ligamento cruzado anterior.

La parte difícil después de dejar ir a Diggs es: ¿a quién utilizarás para reemplazarlo? El propietario de los Cowboys, Jerry Jones, ha dicho que esperaba que la secundaria del equipo fuera una fortaleza este año, pero los problemas de Diggs y las continuas lesiones y luchas de Daron Bland (ahora baja por una lesión en el pie), el futuro de los principales jugadores del equipo está muy en duda.

Los jóvenes backs defensivos de los Cowboys han tenido problemas

Y los jugadores jóvenes que han traído han tenido muchos problemas. Novato Shavon Revel Tendrá más margen de maniobra después de que el equipo usó una selección de tercera ronda con él, pero hasta ahora, está clasificado como el número 111 de 111. esquinas en la liga en Pro Football Focus. Los jugadores de segundo año Caelen Carson y Reddy Stewart tampoco necesariamente han reclamado sus lugares.

Los Cowboys necesitan ayuda de primera línea como esquinero y necesitan profundidad. Diggs se irá, pero habrá un hueco en su lugar.