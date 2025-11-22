Los Cowboys cortan lazos con el ex cornerback seleccionado en la primera ronda

El vaqueros de dallas obtuvo una victoria muy necesaria sobre el Asaltantes de Las Vegas en la Semana 11, manteniendo vivas sus escasas esperanzas de playoffs durante al menos una semana más. Si realmente quieren darse la oportunidad de encontrar su camino a la postemporada, derrotar al Águilas de Filadelfia en la semana 12 sin duda ayudaría a su causa.

Durante gran parte de la temporada, los Cowboys han estado uniendo cosas en el lado defensivo del balónparticularmente cuando se trata de su secundaria. Un tipo que ha estado ayudando en la parte trasera de la defensa fue ex esquinero de primera ronda Kaiir Elampero su tiempo con el equipo terminó abruptamente el sábado por la tarde.

Los Cowboys liberan a Kaiir Elam antes de la reunión de la Semana 12 con los Eagles

Los Cowboys cortaron al CB Kaiir Elam y firmaron al RB Malik Davis del equipo de práctica.

Al comenzar la temporada, los Cowboys esperaban poder confiar en su dúo principal de Trevon Diggs y DaRon Bland como esquineros, pero las lesiones una vez más limitaron su tiempo juntos en el campo. Diggs se encuentra actualmente en la reserva de lesionados por una conmoción cerebral, mientras que Bland se perdió un par de partidos a principios de temporada debido a una lesión en el pie.

Con Diggs y Bland dentro y fuera de la alineación, Elam asumió un papel más importante en la secundaria. Elam, selección general número 23 en el Draft de la NFL de 2022, fue canjeado a Dallas desde el billetes de búfalo durante la temporada baja después de haber tenido grandes dificultades al principio de su carrera. Desafortunadamente, esas luchas continuaron con los Cowboys.

Elam se vistió para los 10 partidos de Dallas esta temporada, acumulando 29 tacleadas y un pase desviado. Sin embargo, sus números de cobertura seguían siendo terribles, ya que permitió un índice de pasador de 105.0 cuando era el defensor más cercano en cobertura. Con Bland sano y Caelen Carson y Reddy Steward ganando más jugadas, la directiva decidió cortar elam antes de su próximo enfrentamiento para abrir un lugar en la lista para el corredor Malik Davis.

Los Cowboys buscan venganza contra los Eagles después de la derrota de la Semana 1

Si bien Elam continuó ganando jugadas para los Cowboys, se debió más a la falta de opciones disponibles. Desde que ingresó a la NFL, el joven esquinero no ha podido mantener la cobertura, razón por la cual está buscando un nuevo hogar una vez más después de haber sido canjeado hace apenas un par de meses. Otro equipo podría intentar echarle un vistazo a Elam, pero su cinta simplemente no es buena, y es justo preguntarse qué le depara el futuro.

Mientras tanto, Dallas seguirá dando los toques finales a sus preparativos para su próximo enfrentamiento con Filadelfia. Después de sufrir una reñida derrota por 24-20 ante los Eagles en la Semana 1, los Cowboys estarán ansiosos por vengarse, y una victoria aquí puede ser la única oportunidad que tengan de salvar su temporada. El inicio de este esperado enfrentamiento divisional está programado para las 4:25 pm ET el domingo por la tarde.