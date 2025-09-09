Los Cowboys anuncian la decisión sobre DT que resultó herido en la práctica

Perrion Winfrey superó las probabilidades de hacer el Dallas Cowboys ‘ Lista inicial de 53 hombres, pero puede pasar un tiempo antes de que vea el campo en un juego que cuenta.

Winfrey estuvo inactivo por la derrota de la semana pasada ante el Filadelfia Eagles y ahora perderé al menos las próximas cuatro semanas después de aterrizar en la reserva lesionada el lunes.

La selección de la cuarta ronda de 2022 de Oklahoma, quien cumplió 25 años el 15 de agosto, ha sido marginado desde que se lastimó la espalda en la práctica el 31 de agosto.

Winfrey fue una sorprendente historia del campamento

El Winfrey de 6 pies 4 pulgadas y 290 libras firmó con los Cowboys en junio después de obtener honores All-UFL en la primavera con los sementales de Birmingham. A pesar de un impresionante campo de entrenamiento y pretemporada, Winfrey se dirigió al día de corte directamente sobre la burbuja de la lista.

Mientras Winfrey pensó que estaba siendo cortado, el entrenador en jefe de los Cowboys, Brian Schottenheimer, lo sorprendió con buenas noticias. Schottenheimer recuerda que se emocionó al decirle a Winfrey que había hecho el equipo.

«Trajimos a Perrion Winfrey, y él asumió que estaba siendo cortado», dijo Schottenheimer, a través del sitio web del equipo. «Y así entró y se sentó en mi oficina, y (vicepresidente de personal de jugadores) Will McClay estaba allí. Lo jugé un poco …

«Se volvió muy emocional, y luego me emocioné. Miré a McClay y se había vuelto emocional. Habla de un tipo que le ha quitado este increíble juego, y realmente te das cuenta de cuánto aman estos jugadores este juego, lo que sacrifican para jugar este juego y lo que tienen que renunciar a la mano, el golpe que toma en sus cuerpos».

La lesión podría complicar la lista de los vaqueros

Los jugadores en IR deben perderse un mínimo de cuatro semanas antes de que puedan activarse. Una vez que reanudan la práctica, tienen una ventana de 21 días donde pueden unirse a la lista activa. Los jugadores que no están activados dentro de ese plazo deben ser intercambiados o liberados.

Los equipos de la NFL pueden traer de vuelta a ocho jugadores de IR.

Los Cowboys reforzaron el interior de su línea defensiva en el comercio por Kenny Clarkun jugador de bolos profesional tres veces con el Packers de Green BayPero aún podrían usar más ayuda por adelantado. El Joseph Hoyt de Dallas Morning News sugirió que la lesión de Winfrey podría conducir a Smith Mazi regreso. La primera ronda de 2023 fue un inactivo saludable en la Semana 1.

Los Cowboys permitieron 158 yardas por tierra (4.2 yardas por acarreo) en el Pérdida de 24-20 Esta Filadelfia.

Winfrey tuvo problemas fuera del campo al principio de su carrera

Winfrey, un ex dos veces homenajeado del segundo equipo All-Big 12, ha pasado tiempo con otros dos equipos de la NFL. En 2022 con el Cleveland BrownsApareció en 13 juegos como novato, registrando 22 tacleadas, un tackle por pérdida y medio saco.

La siguiente temporada baja, los Browns liberaron a Winfrey después de que la policía lo enumeró como sospechoso en un incidente de robo agravado. Unos meses antes, Winfrey fue arrestado por un cargo de agresión por delito menor en Texas después de que fue acusado de causar «lesiones corporales» a una mujer con la que estaba saliendo. El cargo fue desestimado luego después de que Winfrey completó un programa de desvío previo al juicio.

En 2023, Winfrey apareció en un juego con el Jets de Nueva York e hizo tres tacleadas.