Los Cowboys anuncian el fichaje de llave después de OT Thriller

Recién salido de una emocionante victoria en tiempo extra, el Dallas Cowboys Anunció que han firmado el Pass-Rusher Jadeveon Clowney.

Jerry Jones hizo el anuncio poco después de que los Cowboys superaron a los New York Giants 40-37.

«Agregará algo de profundidad real» Jones dijo. «Es muy creíble. Nos ayudará».

Clowney había visitado a los Cowboys esta semana pero dejó la instalación sin un trato. Sin embargo, el entrenador Brian Schottenheimer parecía insinuar que se estaba en proceso una firma.

«Buena visita. Hablé con él nuevamente ayer» Schottenheimer dijo el viernes. «Esta es una de esas ofertas en las que es una decisión comercial. Hay dos lados que tienen que unirse. Fue una gran visita. Veremos cómo se desarrolla.

“Cuando hablé con él ayer, estaba cocinando la cena para sus hijos. Habló con ellos. Su hijo dice: ‘No te conozco’. Y dije: ‘Bueno, podrías pronto’ «.

Los términos del acuerdo de Clowney con los Cowboys aún no se han anunciado. En los últimos seis años, cinco de jadeveon Los contratos de Clowney han sido alquileres de un año. Su única excepción llegó con Carolina, donde firmó un contrato de dos años en 2024, pero aún así se adaptó a solo una temporada. Los $ 4.5 millones que ganó con los Ravens en 2023 se destacan como el cheque de pago de su carrera de una temporada más bajo. En comparación, obtuvo $ 9.786 millones durante su breve período con los Panthers.

Cowboys que buscan reemplazar a Micah Parsons

Los Cowboys todavía están buscando reemplazar la producción que se fue Cuando el equipo decidió enviar Micah Parsons hacia Packers de Green Bay. Parsons tuvo 52.5 capturas en sus cuatro temporadas en Dallas.

Los Cowboys han confiado en un comité de pases que incluye a Sam Williams, Dante Fowler, Donovan Ezeiruaku y Marshawn Kneeland.

Clowney tiene 32 años, pero aún puede tener un impacto. Tiene 58 capturas de carrera y también es sólido contra la carrera. Tuvo 5.5 capturas la temporada pasada en 14 juegos con los Panthers. Se registró 9.5 con los Ravens en 2023.

Los Cowboys permitieron a los Gigantes acumular 506 yardas de ofensiva total en la victoria del domingo. La mayor parte de eso llegó por el aire, con Russell Wilson Completando 30 de 41 pases para 450 yardas y tres touchdowns.

Los vaqueros obtienen la primera victoria de Brian Schottenheimer

Los Cowboys fueron de ida y vuelta con los Gigantes y finalmente sacaron el juego sin tiempo en el reloj en tiempo extra. Brandon Aubrey Proporcionó un gol de campo de 46 yardas para la victoria, el primero de la carrera de Schottenheimer como entrenador en jefe. Aubrey clavó un gol de campo de 65 yardas para enviar el juego a tiempo extra.

«Una forma genial de ganar tu primer juego. Lo recordaré para siempre», Schottenheimer dijo.

El entrenador en jefe novato está contento con la victoria. Pero también reconoció que hay muchas cosas para limpiar si los Cowboys quieren ser un equipo ganador.

«Estos muchachos confían. Deberían ser. Somos un buen equipo», dijo Schottenheimer. «Ahora hicimos algo estúpido [expletive] allí. «

Los Cowboys salieron a la carretera la próxima semana para enfrentarse al Bears de Chicagoque fueron desmantelados por el Leones de Detroit 52-21 en la semana 2.